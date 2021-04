Sensacyjny transfer wewnątrz Serie A! Nawet sześć mln euro za 33-latka

Ivan Gazidis, dyrektor generalny Milanu, od kilku lat konsekwentnie odmładza skład drużyny. Z reguły on i Paolo Maldini, również odpowiedzialny za transfery, nie sięga po piłkarzy starszych niż 30 lat. Ale są wyjątki, gdy nadarzy się okazja, dlatego w ostatnim roku - za darmo - do Milanu dołączyli utytułowani: Zlatan Ibrahimović i Mario Mandżukić. Włoski dziennikarz Daniele Longo donosi, że władze wicelidera Serie A znowu mogą zrobić wyjątek.

Latem 2022 roku wygasa kontrakt Josipa Ilicicia z Atalantą Bergamo, dlatego zbliżające się okienko transferowe będzie ostatnim momentem dla "La Dei", by coś zarobić na swoim napastniku. Milan chce, by transfer Słoweńca zamknął się w sześciu milionach euro, ale pierwsza oferta ma wynosić cztery miliony.

Benjamin Button futbolu

Ilicić to piłkarski odpowiednik Benjamina Buttona. Nigdy nie należał do grona super gwiazd. Reprezentuje raczej wąską grupę piłkarzy, która nie tyle przedłużyła młodość, co po prostu zaczęła kwitnąć dopiero po 30-stce. W tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki, Ilicić zdobył sześć bramek i zanotował dziewięć asyst. I choć przez długi czas był największą gwiazdą Atalanty, to w ostatnim czasie jego relacje z trenerem Gianpiero Gasperinim podobno nie są najlepsze. W Atalancie nie ma graczy niezastąpionych, co pokazuje niedawne odejście Papu Gomeza do Sevilli. Czy Ilicić będzie następnym?

