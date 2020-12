Atalanta znów zachwyca! Powrót króla! Gol Ilicicia "jak jazda figurowa"! [WIDEO]

Roma rozpoczęła spotkanie dobrze i szybko objęła prowadzenie. Już w trzeciej minucie po asyście Henrika Mkhitarjana do bramki rywali trafił Edin Dżeko. I wynik 1:0 dla gości utrzymywał się do przerwy. Ale w drugiej połowie mecz kontrolowali już tylko zawodnicy Atalanty.

Druga połowa odmieniła mecz Atalanty z Romą! Cztery gole w niespełna 30 minut!

W 59. minucie wyrównującego gola strzelił Duvan Zapata. Jedenaście minut później prowadzenie drużynie Gian Piero Gasperiniego dał Robin Gosens. W 72. minucie na 3:1 podwyższył Luis Muriel, który minutę wcześniej pojawił się na murawie. Ale to wszystko swoim golem przyćmił jeszcze Słoweniec Josip Ilicić.

Wcześniej dwa razy asystował przy golach Zapaty i Gosensa, ale w 85. minucie wziął wszystko w swoje ręce. Ominął czterech rywali, niemalże ślizgając się po murawie i uderzył po ziemi tak precyzyjnie, że bramkarz Romy, Pau Lopez mógł tylko patrzeć, jak piłka wtacza się do siatki.

- Co to jest w ogóle za artysta! Potrzeba kilku sekund, żeby się w nim zakochać, teraz one zadecydowały, żeby on zdobył tę bramkę. Obłędne, to było, jak jazda figurowa! - opisywał komentator Eleven Sports, Filip Kapica.

Roma już z siedmioma punktami straty do Milanu. Atalanta siódma w tabeli

Ostatecznie wynik 4:1 utrzymał się do końca spotkania. Atalanta dzięki temu zwycięstwu awansowała na siódme miejsce w tabeli Serie A i ma 21 punktów. Roma pozostaje na czwartej pozycji z dorobkiem 24 punktów, traci siedem punktów do prowadzącego Milanu.

