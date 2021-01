Skorupski obronił karnego Ibrahimovicia! "To może być interwencja kolejki" [WIDEO]

Łukasz Skorupski już w poprzedniej kolejce błysnął w Serie A. Był jednym z najlepszych zawodników spotkania z Juventusem Turyn. I to mimo faktu, że 29-letni zawodnik wpuścił dwa gole, a Bologna przegrała na wyjeździe 0:2 (0:1).

Skorupski lepszy od Zlatana!

W sobotnie popołudnie Skorupski świetnie zaczął mecz u siebie z AC Milan. Już w 12. minucie obronił groźny strzał z rzutu wolnego Theo Hernandeza. Jedenaście minut później polski bramkarz obronił w fenomenalny sposób strzał głową Zlatana Ibrahimovicia i dobitkę Szweda!

- Łukasz Skorupski wow! To może być interwencja całej kolejki. Coś pięknego w wykonaniu Polaka. Ma dziś swój dzień. Zatrzymał Zlatana i to w jakim stylu. To może być jego najlepszy mecz w Serie A - zachwycali się komentatorzy Eleven Sports.

W tej samej akcji AC Milan dostał jednak rzut karny po faulu Mitchell Dijksa na szarżującym Rafaelu Leao.

Do piłki na jedenastym metrze podszedł Ibrahimović. I Skorupski obronił jego strzał, ale już nie zdołał zatrzymać dobitki w wykonaniu Ante Rebicia. W efekcie AC Milan prowadził do przerw 1:0.

Co ciekawe, to kolejny rzut karny obroniony przez Polaka w meczu przeciwko klubowi z Mediolanu. W lipcu ubiegłego rok zatrzymał strzał Lautaro Martineza, napastnika Interu Mediolan.