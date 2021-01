Znakomita asysta Zielińskiego. Zachwyty eksperta: Majstersztyk, klasa światowa [WIDEO]

Napoli w ubiegłorocznej edycji rozgrywek w finale po rzutach karnych 4:2 (w regulaminowym czasie i po dogrywce był bezbramkowy remis) pokonało Juventus Turyn. W tym sezonie podopieczni Gennaro Gattuso w 1/8 finału pokonali Empoli 3:2 (2:1).

REKLAMA

Zobacz wideo Drągowski puścił sześć goli. Koncert Napoli i gol Zielińskiego [ELEVEN SPORTS]

Kuriozalne zachowanie trenera Romy! Piłkarz chciał go powstrzymać! Będzie drugi walkower!

Teraz Napoli zmierzyło się ze Spezią, która sensacyjnie wyeliminowała AS Romę. Wygrała na wyjeździe 4:2 po dogrywce, ale potem wynik został zweryfikowany na 3:0 dla Spezi, bo rywale przeprowadzili aż sześć zmian.

W czwartkowy wieczór Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie przystępowało do meczu po dwóch porażkach z rzędu. Najpierw w Superpucharze Włoch z Juventusem 0:2 i z Veroną w lidze 1:3. Włoskie media pisały, że były szkoleniowiec Napoli może niebawem stracić pracę.

Faworyci szybko rozstrzygnęli pojedynek na swoją korzyść. Już po dwóch kwadransach prowadzili 3:0. Najpierw w piątej minucie trafił stoper Kalidou Koulibaly, a kwadrans później wynik podwyższył Hirving Lozano, wykorzystując długie podanie od Diego Demme.

Reprezentant Polski chwilę później mógł mieć asystę, ale po jego dośrodkowaniu z rzutu rożnego, źle głową uderzył Kostas Manolas. Co się odwlecze, to nie uciecze. Zieliński w 30. minucie minął dwóch rywali, zrobił kółeczko z piłką i pięknie dośrodkował do wbiegającego w pole karne Matteo Politano. Włoch z bliska pokonał bramkarza.- Majstersztyk, klasa światowa - zachywał się ekspert TVP Jacek Zieliński, były trener zespołów ekstraklasy.

Wynik tej części ustalił Elif Elmas po dograniu Lorenzo Insigne. Po zmianie stron gospodarze już się nie przemęczali i... stracili dwa gole (zdobyli je Emmanuel Quartsin Gyasi i Gennaro Acampora). Trener Gattuso dał też odpocząć podstawowym zawodnikom. Piotr Zieliński w 69. minucie został zmieniony przez Słowaka Stanislava Lobotkę.

W półfinale Napoli zagra z Atalantą. W drugiej parze Inter Mediolan zmierzy się z Juventusem Turyn. W tej fazie rozgrywek będą już rozgrywane mecz i rewanż. Odbędą się one 3 i 10 lutego. Wielki finał zaplanowano na 19 maja.

Cristiano Ronaldo znów wywołał skandal. Jego nie powinno w ogóle tam być!

W niedzielę (godz. 18) Napoli wraca do rozgrywek Serie A. Na otwarcie drugiej rundy podejmie Parmę.