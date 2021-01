Włosi zachwyceni Zielińskim i jego asystą. "Prawdziwy mistrz". "Zieliński to rozkosz"

Przed spotkaniem ze Spezią prezes Napoli, Aurelio De Laurentiis, potwierdził, że Gennaro Gattuso ma pełne poparcie ze strony władz klubu. W ostatnich dniach pojawiały się doniesienia, jakoby Napoli szukało następcy Gennaro Gattuso po serii słabszych występów. Włoskie media informowały wcześniej, że spotkanie ze Spezią będzie walką o posadę dla byłego trenera Milanu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak się bawi Piotr Zieliński! Co za gol Polaka w Serie A [ELEVEN SPORTS]

Puchar Włoch. Napoli pokonuje Spezię, chwalony Piotr Zieliński

Pierwsza połowa meczu Napoli – Spezia przypominała starcie zespołu z Neapolu w Serie A przeciwko Fiorentinie. Napoli już w pierwszych 45 minutach rozstrzygnęło wynik na swoją korzyść, strzelając beniaminkowi Serie A cztery gole. W drugiej połowie Spezia była w stanie zdobyć dwie bramki i mecz ostatecznie skończył się wynikiem 4:2.

Przy dwóch bramkach udział miał reprezentant Polski, Piotr Zieliński. Przy pierwszej bramce Napoli strzał pomocnika był odbity rykoszetem, a potem piłkę uderzeniem piętą dobił Kalidou Koulibaly. Przy bramce na 3:0 Zieliński popisał się świetną asystą do Matteo Politano, któremu pozostało umieścić piłkę w bramce. To właśnie tą asystą zachwycali się włoscy dziennikarze, dając za nią Polakowi wysokie noty. W niektórych przypadkach Zieliński był oceniany najwyżej przez włoskie media, na równi z Diego Demme.

"Zieliński grał jak prawdziwy mistrz!"

"Calcionapoli1926.it" przyznało Zielińskiemu notę 7,5. – Piotr grał jak prawdziwy mistrz! Rządzi w środku pola i na swojej pozycji. Buduje akcje i stara się dopasowywać. Brakowało mu tylko gola, ale ta asysta była równie dobra, jak bramka – podkreśla serwis. Z kolei "Tuttomercatoweb" oceniło Polaka na siódemkę. – Z piłką robi, co chce i nie ma żadnego piłkarza w Spezii, który mógłby go powstrzymać. Akcja na 3:0 jest znamienna, gdy tańczy między przeciwnikami, a potem asystuje przy bramce Politano – pisze TMW. Z kolei portal "Calcionews24.com" wspomina krótko: Zieliński to rozkosz.

Zidane na wylocie z Realu Madryt? Media wskazują potencjalnych następców

Nastroje nieco tonuje "La Gazzetta dello Sport", która oceniła Zielińskiego na szóstkę. W samym zespole Napoli mediolański dziennik wyżej ocenił Mario Ruiego, Eljifa Elmasa, Matteo Politano i Diego Demme. – Zieliński nie jest w najlepszej formie, od kilku tygodni jego forma jest bardzo nieregularna. Mimo tego asystował przy bramce Politano – pisze serwis.