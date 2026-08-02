Xabi Alonso przemówił ws. odejścia z Realu. Przyznał to wprost

232 dni - dokładnie tyle trwała kadencja Xabiego Alonso w roli szkoleniowca Realu Madryt. Trener, który poprowadził Bayer Leverkusen do pierwszego w historii klubu mistrzostwa Niemiec - odniesionego bez choćby jednej porażki, kompletnie nie poradził sobie na Santiago Bernabeu. 44-latek pożegnał się z pracą w Hiszpanii po zaledwie 34 spotkaniach u steru Królewskich.

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Wygrał aż 24 z nich, ale go nie uratowało. Porażka w finale Superpucharu z FC Barceloną okazała się języczkiem u wagi. Po krótkiej przerwie Alonso wrócił do pracy - w maju podpisał bowiem czteroletni kontrakt z londyńską Chelsea. Zastąpił tam Caluma McFarlane'a, który dokończył sezon po przedwczesnym rozstaniu z Liamem Roseniorem.

Zagojona blizna Xabiego Alonso

Hiszpański szkoleniowiec nie odczuwa już bólu związanego z tak szybką utratą pracy w klubie, którego był niegdyś piłkarzem. - Całe szczęście w mojej karierze nie doznałem zbyt wielu blizn. Jasne, to była blizna, ale one się goją. I ta się już zagoiła. Teraz jestem zmotywowany i zdeterminowany by cieszyć się kolejnym krokiem. Podobnie, jak gdy zaczynałem w Realu - przyznał w rozmowie z "The Athletic".

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Alonso wnikliwie przeanalizował swoją kadencję w Madrycie. - Były pozytywy, ale też rzeczy, które nie zadziałały. Byłem bardzo krytyczny wobec siebie, myślałem co mogłem zrobić lepiej, skoro nie poszło mi tak, jak się tego spodziewałem. Adaptacja była jednym z pozytywów, ale słabiej poszło z samą grą czy z zarządzaniem grupą - wyjaśnił.

Tak Xabi Alonso ocenia swój pobyt w Realu Madryt

Według 44-latka, jego niepowodzenie na Santiago Bernabeu wpłynęło pozytywnie na jego umiejętności. - Uczysz się z zawodu rzeczami, które nie wypaliły tak, jak chciałeś. Próbujesz myśleć nad tym, jak poprawić wszystkie te problemy - stwierdził. Kilkumiesięczna przerwa od pracy była trenerowi niezwykle potrzebna.

- Przede wszystkim musiałem naładować baterie, bo potrzebujesz dużo energii w tym zawodzie. To jest niezwykle ważne, by przekazywać swoją pasję i entuzjazm podczas każdego treningu, każdej gry. Nie oglądałem przez ten czas zbyt dużo piłki. Skupiłem się przede wszystkim na sobie - opowiedział Xabi Alonso.

Chelsea szykuje się do nowego sezonu w Australii. W sezonie 2026/27 The Blues występować będą wyłącznie na krajowym podwórku, gdyż w Premier League zajęli dopiero 10. pozycję. Pierwszy ligowy mecz, w którym stołeczną drużynę poprowadzi Xabi Alonso, odbędzie się 24 sierpnia - rywalem będzie Fulham.