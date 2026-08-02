Dramat Rakowa w cztery minuty! Niebywałe, jak to popsuli

Starcie Śląska z Rakowem było pojedynkiem dwóch drużyn, które nie zaczęły sezonu w sposób, jaki sobie wymarzyły. Różnica jest taka, że porażka Wrocławian w Zabrzu z Górnikiem (1:2) nikogo raczej nie zaskoczyła. Grał w końcu beniaminek na terenie wicemistrza Polski. Jednak przegrana Częstochowian u siebie z Wisłą Płock (1:2) to już było spore zaskoczenie. Raków w międzyczasie rozniósł na wyjeździe maltańską Valettę 4:0 w eliminacjach do Ligi Konferencji. Niemniej ich forma nadal nie była przesadnie godna zaufania, więc to spotkanie wcale nie miało faworyta.
Niewiele zabrakło, a już w 14. minucie to Raków znalazłby się bliżej zwycięstwa. Michael Ameyaw powinien był wówczas głową oddać przynajmniej celny strzał w polu karnym z kilku metrów, jednak posłał piłkę minimalnie obok słupka. Dużo szczęścia mieli gospodarze i jak się później okazało, nie po raz ostatni. W 27. minucie ocalił ich bramkarz. Karol Niemczycki fenomenalnie obronił strzał Mahira Emreliego po efektownej akcji Rakowa. Za to jak w sytuacji sam na sam z golkiperem Tomasz Pieńko nie trafił nawet w bramkę, to wie już tylko on sam.
Ogólnie mówiąc, Raków mógł do przerwy spokojnie prowadzić 3:1. Tak, do jednego, bo Piotr Samiec-Talar też powinien był wykorzystać swoją sytuację sam na sam z Kacprem Trelowskim. Zamiast tego strzelił słabo i prosto w bramkarza gości. Śląsk całościowo był aktywny, ale jego zawodnicy w kluczowych momentach albo zagrywali niecelnie, albo podejmowali złe decyzje (np. podawali, gdy lepiej było strzelić).
Do przerwy gospodarze wytrwali bez straty gola, ale z błędami, jakie popełniali w tym meczu w obronie, musieli się w końcu doigrać. Stało się to w 60. minucie. Fatalnie zachował się Irodotos Christodoulou, który dał się minąć w polu karnym Emreliemu, a wychodzący z bramki Niemczycki nie dał rady uratować kolegi. Azerski napastnik Rakowa ograł bramkarza i strzelił do pustej bramki. To jego pierwszy gol w Ekstraklasie od 25 września 2021 roku, gdy jako piłkarz Legii Warszawa trafił przeciwko... Rakowowi Częstochowa.
Śląsk po stracie gola zaczął grać bardziej ofensywnie, ale i tak najwięcej zagrożenia było po kontrach Rakowa. Jak w 79. minucie, gdy Jehor Matsenko w ostatniej chwili wybił piłkę spod nóg Patryka Makucha, który bez tego znalazłby się w 100-procentowej sytuacji bramkowej. Jednak Częstochowianie w końcu cofnęli się nieco za mocno i zapłacili za to.
W 86. minucie dośrodkowania Samca-Talara na gola nie zamienił Malaly Dembele, ale kapitalnie obroniony przez Trelowskiego strzał zdołał dobić Luka Marjanac i dał Śląskowi wyrównanie! Wrocławianie w końcu zmaterializowali swoje starania, a to nie był koniec. Już czter minuty później Trelowski znów ratował Raków po strzale Piotra Samca-Talara, ale gdy po chwili pomocnik Śląska dostał drugą szansę, nie zmarnował jej. Gospodarze w 4 minuty odmienili wynik meczu z 0:1 na 2:1!
Co więcej, nie dali się już zaskoczyć i w niesamowitych okolicznościach wygrali pierwszy raz po powrocie do Ekstraklasy. Raków zapłacił za nieskuteczność w pierwszej połowie oraz minimalizm w drugiej, przez co po dwóch kolejkach ma na koncie zero punktów.