Dramat Rakowa w cztery minuty! Niebywałe, jak to popsuli

Starcie Śląska z Rakowem było pojedynkiem dwóch drużyn, które nie zaczęły sezonu w sposób, jaki sobie wymarzyły. Różnica jest taka, że porażka Wrocławian w Zabrzu z Górnikiem (1:2) nikogo raczej nie zaskoczyła. Grał w końcu beniaminek na terenie wicemistrza Polski. Jednak przegrana Częstochowian u siebie z Wisłą Płock (1:2) to już było spore zaskoczenie. Raków w międzyczasie rozniósł na wyjeździe maltańską Valettę 4:0 w eliminacjach do Ligi Konferencji. Niemniej ich forma nadal nie była przesadnie godna zaufania, więc to spotkanie wcale nie miało faworyta.

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Mogli strzelić trzy, powinni co najmniej dwa, a nie strzelili ani jednego

Niewiele zabrakło, a już w 14. minucie to Raków znalazłby się bliżej zwycięstwa. Michael Ameyaw powinien był wówczas głową oddać przynajmniej celny strzał w polu karnym z kilku metrów, jednak posłał piłkę minimalnie obok słupka. Dużo szczęścia mieli gospodarze i jak się później okazało, nie po raz ostatni. W 27. minucie ocalił ich bramkarz. Karol Niemczycki fenomenalnie obronił strzał Mahira Emreliego po efektownej akcji Rakowa. Za to jak w sytuacji sam na sam z golkiperem Tomasz Pieńko nie trafił nawet w bramkę, to wie już tylko on sam.

Ogólnie mówiąc, Raków mógł do przerwy spokojnie prowadzić 3:1. Tak, do jednego, bo Piotr Samiec-Talar też powinien był wykorzystać swoją sytuację sam na sam z Kacprem Trelowskim. Zamiast tego strzelił słabo i prosto w bramkarza gości. Śląsk całościowo był aktywny, ale jego zawodnicy w kluczowych momentach albo zagrywali niecelnie, albo podejmowali złe decyzje (np. podawali, gdy lepiej było strzelić).

Kiedyś trafiał przeciwko Rakowowi. Dziś strzelił dla Rakowa

Do przerwy gospodarze wytrwali bez straty gola, ale z błędami, jakie popełniali w tym meczu w obronie, musieli się w końcu doigrać. Stało się to w 60. minucie. Fatalnie zachował się Irodotos Christodoulou, który dał się minąć w polu karnym Emreliemu, a wychodzący z bramki Niemczycki nie dał rady uratować kolegi. Azerski napastnik Rakowa ograł bramkarza i strzelił do pustej bramki. To jego pierwszy gol w Ekstraklasie od 25 września 2021 roku, gdy jako piłkarz Legii Warszawa trafił przeciwko... Rakowowi Częstochowa.

Śląsk po stracie gola zaczął grać bardziej ofensywnie, ale i tak najwięcej zagrożenia było po kontrach Rakowa. Jak w 79. minucie, gdy Jehor Matsenko w ostatniej chwili wybił piłkę spod nóg Patryka Makucha, który bez tego znalazłby się w 100-procentowej sytuacji bramkowej. Jednak Częstochowianie w końcu cofnęli się nieco za mocno i zapłacili za to.

Niesamowita końcówka Śląska! Niesamowite, jak popsuł to Raków

W 86. minucie dośrodkowania Samca-Talara na gola nie zamienił Malaly Dembele, ale kapitalnie obroniony przez Trelowskiego strzał zdołał dobić Luka Marjanac i dał Śląskowi wyrównanie! Wrocławianie w końcu zmaterializowali swoje starania, a to nie był koniec. Już czter minuty później Trelowski znów ratował Raków po strzale Piotra Samca-Talara, ale gdy po chwili pomocnik Śląska dostał drugą szansę, nie zmarnował jej. Gospodarze w 4 minuty odmienili wynik meczu z 0:1 na 2:1!

Co więcej, nie dali się już zaskoczyć i w niesamowitych okolicznościach wygrali pierwszy raz po powrocie do Ekstraklasy. Raków zapłacił za nieskuteczność w pierwszej połowie oraz minimalizm w drugiej, przez co po dwóch kolejkach ma na koncie zero punktów.

Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa 2:1 (Marjanac 86', Samiec-Talar 90' - Emreli 60')