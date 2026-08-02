Tak Feio ocenił poziom polskich klubów. "To można już dostrzec"

Lech Poznań i Górnik Zabrze to były dwie polskie drużyny, które walczyły w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów na sezon 2026/2027. Oba kluby odpadły już z kwalifikacji, przegrywając dwumecze w II rundzie kwalifikacyjnej. O wiele bardziej rozczarowani mogli być kibice z Poznania, bo Lech wygrał pierwszy mecz na wyjeździe z duńskim Aarhus 4:1, a w rewanżu przegrał 1:4 po dogrywce (0:3 po 90 minutach), a potem po rzutach karnych.

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Oto co powiedział Goncalo Feio o polskich klubach

Teraz na temat polskich klubów i ich ewentualnych występów w Lidze Mistrzów wypowiedział się Goncalo Feio, były trener m.in. Legii Warszawa, Motoru Lublin oraz Radomiaka.

- Kolejnym krajem, który będzie regularnie wystawiał drużyny w Lidze Mistrzów, będzie Polska. Nie wydarzyło się to co prawda w tym sezonie, bo Lech i Górnik nie zdołali tego osiągnąć, ale to proces, który można już dostrzec. To proces, którego fundamentem musi być wiedza oraz odpowiednie podejście. Liga polska staje się coraz bardziej profesjonalna, a właściwie już teraz stoi na bardzo wysokim poziomie profesjonalizmu - powiedział Feio w rozmowie z dziennikarzem Danielem Sobisem.

Wymienia też atuty polskiej ligi.

- Są dobre warunki do pracy, szkoleniowcy, rozwijający się piłkarze i dobre metody treningowe. Myślę, że właśnie to wnosi obecne pokolenie polskiej piłki. To pewna droga, ale jeśli będzie się nią konsekwentnie podążać, naprawdę wierzę, że Polska będzie jednym z kolejnych krajów, których kluby na stałe dołączą do europejskiej czołówki - dodał Feio.

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Dwa tygodnie temu Portugalczyk żalił się na polskie media. - W Portugalii nie ma tak dokładnego wchodzenia w życie prywatne, jak robią to media w Polsce. Druga rzecz to uwaga mediów. W moim przypadku miało to formę przesadnie dużą i ciągle taką ma. Popełniłem błędy. Nie wymazuję tego. Dzięki temu stałem się bardziej dojrzały - powiedział Feio, cytowany przez Zbigniewa Szulczyka w serwisie X.

Feio ostatni raz w polskiej lidze pracował od października 2025 roku do marca 2026 roku. Wtedy prowadził Radomiaka w 11 meczach. Jego bilans to: cztery zwycięstwa, cztery remisy i trzy porażki.