Tak Rajović zachował się po zmianie. O tym będzie głośno

6 - tyle punktów ma Legia Warszawa po dwóch pierwszych kolejkach PKO BP Ekstraklasy. Najbardziej utytułowana polska drużyna (15 mistrzostw) w niedzielę wygrała u siebie 3:1 (1:1) z Zagłębiem Lubin. "Legia Warszawa nowym liderem PKO BP Ekstraklasy. Drużyna trenera Marka Papszuna miała swoje problemy w drugiej połowie, bo piłkarze Zagłębia Lubin trafiali w słupek i poprzeczkę, ale i tak wygrała 3:1" - pisaliśmy w relacji z meczu.

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Jeszcze w pierwszej połowie, przy stanie 1:1 po rzucie rożnym gola zdobył Mileta Rajović, a Rafał Augustyniak z radości aż podniósł go do góry. Po analizie VAR sędzia główny Karol Arys gola jednak nie uznał. Potem Rajović niczym szczególnym się nie wyróżnił, choć miał dwa fatalne podania w środku boiska. W 69. minucie trener Marek Papszun postanowił go zmienić i zastąpił go Rafał Adamski.

Rajović zdenerwował się po tej zmianie. Cisnął butelką o ziemię, a potem poszedł w kierunku tunelu. Jego zachowanie można zobaczyć w linku poniżej.

Rajović, gdy schodził z boiska, został wygwizdany przez kibiców, którzy mają już dość jego słabej gry i fatalnych pudeł w świetnych sytuacjach.

"Przed spotkaniem, gdy spiker odczytywał nazwisko Rajovicia, warszawscy fani zaczęli donośnie gwizdać. Wydawało się, że Rajović odpowie im w najlepszy możliwy sposób, czyli strzelając gola. W 32. minucie Duńczyk zdobył bramkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i zdążył ją nawet celebrować w kontrowersyjny sposób. Napastnik przyłożył palce do uszu, wyraźnie zwracając się w kierunku trybun, ale nawet to mu nie wyszło. W 70. minucie, kiedy Rajović schodził z boiska, zmieniany przez Adamskiego, kibice raz jeszcze pokazali swój stosunek do Duńczyka, kolejny raz wygwizdując go" - pisał o Rajoviciu Konrad Ferszter w spostrzeżeniach z meczu.

Rajović ma słabe statystyki w Legii Warszawa. 27-letni napastnik zagrał w 45 meczach i zdobył 10 goli.

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Legia Warszawa w trzeciej kolejce PKO BP Ekstraklasy zagra w sobotę, 8 sierpnia na wyjeździe z Koroną Kielce.

Początek meczu o godz. 20.15, relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.