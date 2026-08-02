On może zastąpić Lewandowskiego w Barcelonie. Czeka na telefon

Odkąd Robert Lewandowski ogłosił swoje odejście z FC Barcelony, jednym z głównych tematów dotyczących hiszpańskiego okienka transferowego jest kwestia następcy polskiego napastnika. Głównym kandydatem do miejsca w Dumie Katalonii jest Julian Alvarez, jednak dużo wskazuje na to, że wzmocnień w ataku będzie trzeba więcej.

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Wszystko przez bardzo możliwe odejście Ferrana Torresa. Według najnowszych doniesień strzelec jedynej bramki w finale mundialu jest coraz bliżej transferu do Paris Saint-Germain. Jeżeli ta transakcja doszłaby do skutku, z Barceloną w jednym okienku pożegnałoby się dwóch podstawowych napastników.

Oto nowa opcja w ataku dla FC Barcelony

Wciąż trudno stwierdzić, czy Alvarez ostatecznie dołączy do mistrzów Hiszpanii. Sytuacja powinna się wyklarować za kilka dni, kiedy argentyński napastnik wróci treningów w Atletico po zakończonym urlopie. Okazuje się jednak, że działacze z Camp Nou mogą postawić na jeszcze innego piłkarza, który jest już pewien zmiany klubu.

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Jak informuje kataloński "Sport", Dusan Vlahovic wciąż oczekuje na kontakt z Barcelony. Serb jest obecnie wolnym agentem po odejściu z Juventusu i choć otrzymał już propozycję podpisania umowy od tureckiego Besiktasu, wciąż wstrzymuje podpisanie tego kontraktu. "Vlahovic i jego środowisko są bardzo świadomi sytuacji w Barcelonie i wierzą, że dostaną ofertę" - czytamy.

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Działacze Besiktasu zrobili naprawdę dużo, by przekonać 26-latka do swojego projektu. Zaoferowali mu pensję w wysokości 8 mln euro oraz 5 mln za samo złożenie podpisu. Co więcej, trenerem zespołu jest Vincenzo Italiano, który zna napastnika z pracy w Fiorentinie. Były napastnik Juventusu musi podjąć ostateczną decyzję do 10 sierpnia. Vlahović jednak już jakiś czas temu oferował swoje usługi Barcelonie.

Wtedy Serb przeszarżował i zażądał zbyt wysokich apanaży. Teraz obniżył swoje oczekiwania, ale i tak może nie doczekać się telefonu z Katalonii. Dla Hansiego Flicka absolutnym priorytetem jest bowiem Julian Alvarez. Dodatkowo wątpliwości dotyczą stylu gry Vlahovicia oraz urazów, z którymi mierzył się w ostatnim czasie.

Czasu do początku sezonu w Hiszpanii jest jeszcze sporo. FC Barcelona drogę po trzeci z rzędu mistrzowski tytuł rozpocznie 23 sierpnia od wyjazdowego spotkania z Elche. Dopiero kilka dni później zamknie się hiszpańskie okienko transferowe. Czas na rejestrację nowych zawodników upłynie 1 września.