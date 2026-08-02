Zaskoczyli całą Europę. Sensacyjny mistrz przyjmuje cios za ciosem

FC Thun kilka miesięcy temu zdobył sensacyjne mistrzostwo Szwajcarii. Był to pierwszy tytuł tego klubu w blisko 130-letniej historii. W dodatku zdobyty jako beniaminek. Jeszcze dwa lata temu piłkarze tej drużyny grali na drugim poziomie rozgrywkowym, teraz mieli walczyć o udział w Lidze Mistrzów.

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Dramat FC Thun. Dopiero co zachwycili Europę

Tylko że już w końcówce poprzedniego sezonu FC Thun zaczęło przegrywać. Szwajcarski klub wygrał tylko jeden z ośmiu ostatnich meczów. Prawdziwy popis nowi mistrzowie kraju dali dwie kolejki przed końcem sezonu, gdy... przegrali 3:8 z Young Boys.

Jeżeli kibice liczyli na to, że w nowym sezonie FC Thun znów zacznie wygrywać, to na razie nie mają szczęścia.

Szwajcarski klub odpadł już z eliminacji do Ligi Mistrzów, choć już na samym początku wyjazdowego meczu z Dinamem Zagrzeb wygrywał 2:0 - ostatecznie FC Thun odpadło po dogrywce. Trochę lepiej było w lidze - pierwszy mecz z FC Luzern mistrzowie Szwajcarii wygrali 3:1, ale w drugiej kolejce FC Thun przegrało u siebie z Young Boys... 0:6. Nie mają szczęścia do meczów z tym zespołem.

Zobaczymy, czy w tym sezonie szwajcarski zespół będzie w stanie przynajmniej nawiązać do ostatnich sukcesów. Drużyna straciła swojego trenera - Mauro Listrunelliego - który pracował z nią przez cztery lata. Szwajcar wylądował w Unionie Berlin. Odeszły też gwiazdy. Franz-Ethan Meichtry został piłkarzem Genoi, a Elmin Rastoder - zdobywca 15 goli w poprzednim sezonie - został piłkarzem Panathinaikosu.

Mistrzowie Szwajcarii już w najbliższy czwartek 6 sierpnia będą walczyć o awans do Ligi Europy. Teraz czeka ich dwumecz z islandzkim Vikingurem. Mimo niezbyt udanego początku sezonu FC Thun będzie w tym starciu faworytem.