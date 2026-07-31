Jak informuje "Marca", Real Madryt przedstawił skrzydłowemu ostateczną propozycję nowego kontraktu. Klub nie zamierza ani poprawiać oferty, ani rozpoczynać kolejnej rundy negocjacji. Teraz decyzja należy wyłącznie do piłkarza - zaakceptowanie warunków oznacza podpisanie nowej umowy, natomiast odrzucenie propozycji może otworzyć zupełnie nowy rozdział w jego karierze.

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Negocjacje utknęły. Arsenal obserwuje sytuację

Według hiszpańskich mediów w Madrycie uznano, że przedłużająca się niepewność wokół przyszłości Viniciusa nie może trwać w nieskończoność.

Wpływ na stanowisko władz klubu miało również rosnące zainteresowanie Brazylijczykiem ze strony Arsenalu, który uważnie monitoruje rozwój sytuacji. "Kanonierzy" nie przeprowadzili tego lata jeszcze żadnego większego transferu, więc sprowadzenie skrzydłowego światowej klasy mogłoby poprawić humor kibiców.

Mimo napięć Real - przynajmniej na ten moment - nie planuje jednak rozstania ze swoją gwiazdą. Nowy trener zespołu Jose Mourinho jasno daje do zrozumienia, że chce zatrzymać w klubie wszystkich najważniejszych zawodników, a Vinicius pozostaje jednym z filarów jego projektu.

Real szykuje się na różne scenariusze

Jednocześnie działacze Realu nie zamierzają pozostawać bezczynni na rynku transferowym. Klub intensywnie pracuje nad sprowadzeniem Yana Diomande, który mógłby zwiększyć konkurencję na skrzydłach, odciążyć Viniciusa i zapewnić Mourinho większe możliwości rotacji w ofensywie.

Vinicius Junior trafił do Realu Madryt latem 2018 roku i od tego czasu wyrósł na jednego z liderów zespołu. W barwach "Królewskich" sięgnął między innymi po dwa triumfy w Lidze Mistrzów oraz trzy mistrzostwa Hiszpanii, stając się jednym z najbardziej utytułowanych zawodników obecnej kadry.

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