10 meczów, 10 porażek. Totalna klęska w pucharach. Są gorsi od San Marino

Polskie kluby w komplecie zameldowały się na kolejnym etapie europejskich pucharów, choć kibice mogą czuć potężny niesmak po rewanżu Lecha Poznań z Aarhus GF w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. "Kolejorz" roztrwonił na własnym stadionie trzybramkową przewagę i odpadł z walki o Champions League w rzutach karnych. Dlatego jak na razie pozostaje mu gra w Lidze Europy. Jednak nie tylko fani mistrza Polski mają powody do wściekłości.

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Ekipy z Czarnogóry już za burtą

Od dawna nie dzieje się najlepiej w czarnogórskiej piłce nożnej. Wystarczy wspomnieć, że w rankingu UEFA na 55 państw Czarnogóra zajmuje 53. lokatę. Teraz problemy się potwierdziły. W europejskich pucharach nie ma już żadnej z czterech ekip z tego kraju.

Mistrz kraju FK Sutjeska Niksić odpadł z kwalifikacji Ligi Mistrzów z kazachskim Kajratem Ałmaty, a następnie z Ligi Konferencji z białoruskim ML Witebsk, przegrywając wszystkie cztery spotkania.

Pozostałe drużyny nie były lepsze. Mornar Bar, OFK Petrovac i Decić również nie były w stanie zremisować choćby jednego meczu, przegrywając kolejno z litewskim FK Żalgirisem Wilno, andorskim Atletic Club d'Escaldes i łotewskim FK Liepaja. Wszystkie te pojedynki odbyły się w ramach Ligi Konferencji.

Czarnogóra nie dopisze zatem żadnych punktów do swojego rankingowego konta, kończąc zmagania w eliminacjach z bilansem 0-0-10. Nic nie wskazuje na to, by piłka w Czarnogórze szybko miała się podnieść.

O ile w grze nie ma już klubów z Czarnogóry, o tyle szanse na rywalizację w fazie ligowej Ligi Konferencji ma jeszcze mistrz... San Marino. SP Tre Fiori niebawem stoczy bój z kosowską Dritę o czwartą rundę eliminacji LK.