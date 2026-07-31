Trener Chicago Fire zabrał głos ws. formy Lewandowskiego

Gregg Berhalter, trener Chicago Fire, długo namawiał Roberta Lewandowskiego na transfer do swojego klubu. Polak się zgodził, ale początek przygody z amerykańskim zespołem jest dla niego bardzo trudny. "Lewy" w pierwszym swoim spotkaniu spędził na placu gry nieco ponad godzinę, a w drugim wszedł na plac gry w 46. minucie. W obu przypadkach Lewandowski właściwie nie dochodził do stuprocentowych okazji bramkowych.

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Berhalter chwali Lewandowskiego. "Bierze udział w dodatkowych treningach"

Jak na razie Berhalter - przynajmniej oficjalnie - nie pokazuje, żeby był zawiedziony postawą Lewandowskiego. Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę z faktu, że Polak musi poznać nowe otoczenie i przede wszystkim dojść do wysokiej formy fizycznej.

Na ostatniej konferencji prasowej trener Chicago Fire pochwalił 37-latka za jego podejście do treningów. Lewandowski zachowuje się bowiem niczym Cristiano Ronaldo, pracując najciężej ze wszystkich piłkarzy i widać, że zależy mu na jak najszybszej poprawie sytuacji.

- Robert nabiera sił. Jest pierwszym, który wychodzi na boisko i ostatnim, który z niego schodzi. Bierze udział w dodatkowych treningach. Przyjechał nawet w niedzielę, by potrenować. Robi wszystko, co w jego mocy. To po prostu wyścig z czasem, ale jesteśmy coraz bliżej. Musimy być cierpliwi - podkreślił Berhalter.

Trener przyznał również, że najprawdopodobniej zobaczymy Lewandowskiego na boisku w nadchodzącym domowym meczu przeciwko Charlotte FC (początek o godz. 2:30 z soboty na niedzielę). Później kapitan reprezentacji Polski może zagrać również w trzech spotkaniach Leagues Cup.

- Czekaliśmy na to bardzo długo. Dziękujemy naszym kibicom za cierpliwość, ale w końcu będą mogli powitać zawodnika światowej klasy na naszym stadionie - skwitował Berhalter.

Chicago Fire zajmuje obecnie czwarte miejsce w klasyfikacji Konferencji Wschodniej ligi MLS.