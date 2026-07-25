Fury pocałował Wacha w szóstej rundzie. Tak nazwał Polaka po walce

Mariusz Wach nie sprawił niespodzianki. Zgodnie z przewidywaniami przegrał piątkową walkę z Tysonem Furym na Max Muay Thai Stadium w Tajlandii. 46-letni pięściarz był zdecydowanie słabszy i wyglądał nieco chaotycznie, ale i tak wyprowadził kilka groźnych ciosów i wytrwał w ringu siedem rund. Jego postawę docenił nawet jego znacznie bardziej utytułowany rywal.

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Niebywałe, co Fury zrobił Wachowi. Zaskakująca scena w ringu

Do dość niestandardowej sytuacji doszło w trakcie szóstej rundy. Brytyjczyk po serii mocnych ciosów zepchnął Wacha do lin, po czym zachował się w sposób, jakiego nie dało się przewidzieć. Zamiast kontynuować atak, pocałował rywala w usta. Zaraz po tym Fury zaczął się śmiać, a Wach przez moment objął go za szyję.

Wydaje się jednak, że żart byłego mistrza świata był dowodem sympatii wobec Polaka. Fury z bardzo dużym szacunkiem wypowiedział się zresztą na jego temat zaraz po walce. - Mariusz to wielki twardziel. Ma 203 cm. To wielki facet. W boksie wagi ciężkiej można zostać znokautowanym przez każdego - zauważył, cytowany przez talkSport.

Fury wypalił ws. walki Joshui. "Muszę zmierzyć się z... żoną"

Choć sam pięściarz twierdził, że walkę z Wachem toczył na sto procent, już wcześniej zapowiadano, że ma to być jedynie rozgrzewka przed ewentualnym późniejszym starciem z Anthonym Joshuą. A ten już w sobotę wieczorem stoczy swój pojedynek w Dżuddzie z Kristianem Prengą. To właśnie swojemu rodakowi Fury poświęcił więcej uwagi. - Przeszedłem dziś mój test. Zobaczymy, czy uda mu się przebrnąć przez swój - mówił na temat Joshui.

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Zapowiedział jednak, że na jego walkę nie doleci. - Muszę zmierzyć się z żoną. Muszę prasować, kiedy wrócę do domu. Byłem poza domem przez sześć z ostatnich siedmiu miesięcy. Nie jadę do Dżuddy, wracam do domu do żony i dzieci. Zamierzam odpocząć i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli podpisaną wielką walkę - zakończył.