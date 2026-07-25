Powrót na stronę główną

Fury pocałował Wacha w szóstej rundzie. Tak nazwał Polaka po walce

Mariusz Wach wytrzymał siedem rund w starciu z Tysonem Furym, ale do sensacyjnego rozstrzygnięcia nie doszło. 46-letni Polak z powodu problemów ze zdrowiem nie był w stanie kontynuować walki do końca. Mimo to 9 lat młodszy rywal docenił jego postawę. Tuż po pojedynku nazwał Polaka "twardzielem". W trakcie zaś - dał dość osobliwy dowód sympatii.
Tyson Fury - Mariusz Wach
https://x.com/boxingscene/status/2080728309584044525

Mariusz Wach nie sprawił niespodzianki. Zgodnie z przewidywaniami przegrał piątkową walkę z Tysonem Furym na Max Muay Thai Stadium w Tajlandii. 46-letni pięściarz był zdecydowanie słabszy i wyglądał nieco chaotycznie, ale i tak wyprowadził kilka groźnych ciosów i wytrwał w ringu siedem rund. Jego postawę docenił nawet jego znacznie bardziej utytułowany rywal. 

Zobacz wideo

Niebywałe, co Fury zrobił Wachowi. Zaskakująca scena w ringu

Do dość niestandardowej sytuacji doszło w trakcie szóstej rundy. Brytyjczyk po serii mocnych ciosów zepchnął Wacha do lin, po czym zachował się w sposób, jakiego nie dało się przewidzieć. Zamiast kontynuować atak, pocałował rywala w usta. Zaraz po tym Fury zaczął się śmiać, a Wach przez moment objął go za szyję.

Wydaje się jednak, że żart byłego mistrza świata był dowodem sympatii wobec Polaka. Fury z bardzo dużym szacunkiem wypowiedział się zresztą na jego temat zaraz po walce. - Mariusz to wielki twardziel. Ma 203 cm. To wielki facet. W boksie wagi ciężkiej można zostać znokautowanym przez każdego - zauważył, cytowany przez talkSport.

Fury wypalił ws. walki Joshui. "Muszę zmierzyć się z... żoną"

Choć sam pięściarz twierdził, że walkę z Wachem toczył na sto procent, już wcześniej zapowiadano, że ma to być jedynie rozgrzewka przed ewentualnym późniejszym starciem z Anthonym Joshuą. A ten już w  sobotę wieczorem stoczy swój pojedynek w Dżuddzie z Kristianem Prengą. To właśnie swojemu rodakowi Fury poświęcił więcej uwagi. - Przeszedłem dziś mój test. Zobaczymy, czy uda mu się przebrnąć przez swój - mówił na temat Joshui.

Zobacz też:  Tak Grbić mówi o Ukrainie. Ostrzegł Polaków

Zapowiedział jednak, że na jego walkę nie doleci. - Muszę zmierzyć się z żoną. Muszę prasować, kiedy wrócę do domu. Byłem poza domem przez sześć z ostatnich siedmiu miesięcy. Nie jadę do Dżuddy, wracam do domu do żony i dzieci. Zamierzam odpocząć i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli podpisaną wielką walkę - zakończył.

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji