Boniek zabrał głos ws. oferty Włochów. Wskazał kraj, dla którego mógłby pracować

Reprezentacja Włoch nie awansowała na kolejne mistrzostwa świata. Z tego powodu we włoskim futbolu doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Zmiany dotyczyły nie tylko reprezentacji kraju, ale również tamtejszej federacji. We włoskich mediach pojawiły się głosy, że jedna z funkcji - stanowisko dyrektora technicznego kadry - mogłaby trafić w ręce Zbigniewa Bońka. - To osoba z ogromnym doświadczeniem i doskonałą znajomością europejskiego oraz włoskiego futbolu. Dlatego włączenie takiej postaci do struktur organizacyjnych oznaczałoby postawienie na człowieka o wielkiej wiedzy i kompetencjach na poziomie zarządczym - mówił Gabriele Stragapede.

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Boniek zabrał głos ws. pracy dla Włochów. "Mrzonka"

Ostatecznie nic z tych plotek nie wyszło. Nowym dyrektorem technicznym włoskiej kadry nie został Boniek, a Paolo Maldini. Były prezes PZPN postanowił się odnieść do całej sytuacji w felietonie na portalu weszlo.com. Boniek stwierdził, że oferty Włochów by nie przyjął, bo mógłby współpracować tylko z polską kadrą.

- Przyjemnie jest usłyszeć, że Włosi dostrzegli, że mógłbym być tym, kto zarządza włoską reprezentacją jako menadżer. Natomiast to jest absolutnie nierealna mrzonka, bo jestem Polakiem i jedyne co mogę zrobić na poziomie reprezentacyjnym to być tylko i wyłącznie związany z Polską - czytamy.

Jednocześnie przyznał, że nie miałby problemu z podobną funkcją w futbolu klubowym. - Oczywiście mógłbym też być prezesem jakiegoś włoskiego klubu, kiedyś nawet proponowano mi taką posadę, ale był to akurat okres, w którym nie miałem na to czasu. Teraz Włosi wymyślili moje nazwisko, ale nie było to ani ze mną konsultowane, ani nigdy do mnie nie zadzwoniono też zapytać co na ten temat myślę. Jest to więc tylko wymysł dziennikarza, ja na ten temat nic nie wiedziałem - dodał.

Włosi będą musieli poradzić sobie bez Zbigniewa Bońka. Na razie wciąż nie wiadomo, kto zostanie nowym selekcjonerem włoskiej kadry - wygląda na to, że prawie na pewno nie będzie to Pep Guardiola. Nowy trener - ktokolwiek nim zostanie - stanie przed trudnym zadaniem odbudowy pozycji włoskiej reprezentacji w światowym futbolu.