Zrobiła to! Klaudia Zwolińska z medalem mistrzostw świata!

Klaudia Zwolińska przystąpiła do mistrzostw świata w slalomie kajakowym w Oklahomie, ale nie zaczęła ich dobrze. Nie obroniła tytułu w swojej koronnej konkurencji - slalomie K1. Zajęło dopiero 10. miejsce. W piątek stanęła do obrony kolejnego złotego medalu, który wywalczyła przed rokiem. Mowa o konkurencji C1.

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Klaudia Zwolińska z solidnym wynikiem. Czekała do końca...

Zwolińska zaprezentowała się solidnie w półfinale, ale nie wygrała go. Ba, nie znalazła się nawet w TOP 3. Uplasowała się na szóstej lokacie z czasem 101,76 s. Straciła ponad 3 s do zwyciężczyni tego etapu, czyli Moniki Dori. Mimo wszystko Polka awansowała do finału.

Kibice wierzyli, że najlepsze Polka zachowała właśnie na walkę o medal. Liczyli, że ma przysłowiowego asa w rękawie i błyskawicznie go wyciągnie. Zwolińska pojawiła się w drugiej grupie pań. A jak zaprezentowały się pierwsze cztery panie? Zdecydowanie najszybsza była Tereza Kneblova z czasem 100,52 s. Jeśli Polka chciała walczyć o złoty medal, to musiała popłynąć zdecydowanie szybciej.

- Ojjj, też ją trochę zniosło, też trochę straciła - mówili komentatorzy po minięciu przez Zwolińską bramki numer 17, która była pechowa dla zawodniczek. Niestety szczęścia przy niej nie miała też nasza rodaczka. - Jest druga, jest druga, choć myślałem, że na dole jeszcze trochę odrobi - dodawali komentatorzy. Ostatecznie Zwolińska wpadła na metę z czasem 103,21 s. Stało się jasne, że tytułu nie obroni, ale wciąż miała szansę, by z tej konkurencji wyjść z medalem.

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Zwolińska z trzecim miejscem na MŚ

Musiała jednak patrzeć na wyniki kolejnych rywalek. Kapitalną okazję, by wyprzedzić Polkę, a także prowadzącą Kneblovą miała Marjorie Delassus. Francuska płynęła naprawdę szybko, ale w końcówce zaliczyła wywrotkę. - Ależ dramat, ależ pech - mówili komentatorzy. Wydawało się, że Zwolińska będzie cieszyć się ze srebrnego medalu. Nadziei na to pozbawiła ją jednak Doria. Dopłynęła z czasem 103.04. Polka zajęła więc trzecie miejsce. Ma brąz!