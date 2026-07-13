Słynny Holender broni Mbappe. "Powinni się wstydzić!"

Kylian Mbappe ma szanse zdobyć dwa zaszczytne tytuły. Mistrza świata oraz króla strzelców turnieju. Do finalnych rozstrzygnięć mundialu jest jednak jeszcze daleko. 27-latek zmaga się z wielką krytyką ze strony kibiców Realu Madryt.

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Van der Vaart ma jasny apel do krytyków Mbappe

Reprezentacja Francji po pokonaniu 2:0 kadry Maroka zameldowała się w półfinale mistrzostw świata. Mbappe znakomitym strzałem prawą nogą otworzył wynik w 60. minucie meczu. Chwilę później swoje trafienie dołożył Ousmane Dembele.

Francuzi są głównym faworytem do zdobycia tytułu. Powtórzyliby w ten sposób swój sukces z 2018 roku. Kylian Mbappe strzelił wówczas w finale ostatniego gola dla "Trójkolorowych" w pojedynku z Chorwacją (4:2) i zakończył turniej w Rosji z czteroma bramkami. Podczas tegorocznego mundialu już ma ich dwa razy więcej.

W 28. minucie spotkania z Marokiem gracz Realu nie wykorzystał rzutu karnego, a poza tym zmarnował kilka innych okazji. Ostatecznie został jednym z bohaterów drużyny trenera Didiera Deschampsa.

To jednak nie przekonuje kibiców "Los Blancos". Wystosowali oni bowiem petycje, podpisaną w internecie j przez rzekomo ponad 97 milionów fanów. Ci zarzucają Mbappe zbytni indywidualizm i arogancję.

- Kiedy ludzie mówią o arogancji Mbappe, trochę mnie to denerwuje. Był ich najlepszym zawodnikiem w zeszłym sezonie! Pozostali piłkarze Realu Madryt nie byli wystarczająco dobrzy. On strzelał gole bez przerwy - przyznał były reprezentant Holandii Rafael van der Vaart jeszcze przed rozpoczęciem mundialu.

Holender nie ustaje w obronie napastnika Realu. Podczas dyskusji w programie telewizji NOS po meczu Francja - Maroko 43-latek przyznał:

- Ci ludzie powinni się wstydzić! To po prostu najlepszy piłkarz na świecie. Jeśli ktokolwiek miałby odejść, to ktoś inny. Jak można w ogóle wątpić w Kyliana Mbappe?! - zirytował się Van der Vaart.

Kylian Mbappe w minionym sezonie zdobył dla Realu Madryt 42 gole w 44 meczach. Do tego dołożył jeszcze 7 asyst.

Półfinał Francja - Hiszpania odbędzie się we wtorek 14 lipca. Początek o godz. 21.00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.