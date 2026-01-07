Godziny do hitowego meczu Barcelony. "Marca" nagle ogłosiła ws. Lewandowskiego

Nowy rok Lewandowski rozpoczął od obserwowania z ławki rezerwowych jak jego koledzy radzą sobie w meczu z Espanyolem. Dla podopiecznych Hansiego Flicka derby były ciężką przeprawą, dlatego przy stanie 0:0 w 64. minucie desygnował na boisko Polaka. Ten odwdzięczył się za otrzymaną szansę. W 90. minucie ustalił wynik meczu na 2:0, a za swój występ zebrał bardzo pochlebne recenzje.

Hiszpanie piszą w samych superlatywach o Lewandowskim. "Jeden z najlepszych strzelców turnieju"

W środę 7 stycznia o godzinie 20:00 polskiego czasu FC Barcelona rozpocznie rywalizację o pierwsze trofeum w tym sezonie, jakim będzie Superpuchar Hiszpanii. Od 2020 roku format tej rywalizacji uległ zmianie, która rozwścieczyła spore grono kibiców. Zamiast jednego meczu na początku sezonu, rozgrywany jest mini turniej czterech drużyn. Odbywa się od w styczniu w Arabii Saudyjskiej. To kwestia na osobny temat, czy z tego powodu kibice mają prawo do niezadowolenia, ale faktem jest jedno - polski napastnik znakomicie odnalazł się w takim formacie.

"Robert Lewandowski jest szóstym najskuteczniejszym strzelcem Superpucharu z pięcioma golami w sześciu meczach. Żaden zawodnik biorący udział w obecnej edycji w Arabii Saudyjskiej nie strzelił więcej bramek w tych rozgrywkach" - napisała Marca.

Kogo w tym roku może dogonić Lewandowski na liście najlepszych strzelców Superpucharu? Jak podaje dziennik, przed nim są już same tuzy futbolu: - "Wyprzedzają go jednak: Leo Messi, który strzelił 14 goli w 20 meczach; Benzema i Raul, którzy strzelili po 7 goli odpowiednio w 13 i 12 meczach, oraz Stoiczkow i Begiristain, którzy strzelili po 6 goli w 10 i 12 meczach".

Czy Lewandowski powiększy dorobek bramkowy w Arabii Saudyjskiej? "Doświadczony polski napastnik, który w tym sezonie strzelił już dziewięć goli, wszystkie w LaLiga, jest przekonany, że w tym tygodniu uda mu się awansować w rankingu" - opisała "Marca" w artykule, którego tytuł brzmi "Lewandowski w doskonałej formie na Superpuchar Hiszpanii 2026".