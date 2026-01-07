Było tuż przed północą. Barcelona wydała pilny komunikat ws. Ter Stegena

Piłkarze FC Barcelony na czele z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym dotarli już do Arabii Saudyjskiej, gdzie czeka ich rywalizacja w Superpucharze Hiszpanii. Na przedmeczowej konferencji prasowej Hansi Flick został zapytany o obsadę bramki na ten turniej. Niemiec bez wahania odpowiedział, że między słupkami stanie Joan Garcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto najlepszy bramkarz świata?! "Niesamowity potencjał"

Dramat ter Stegena. Barca wydała pilny komunikat

Oprócz niego do Arabii Saudyjskiej polecieli Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen. Jednak Niemiec nie dokończył ostatniego treningu. Chwilę później pojawił się komunikat dot. kapitana FC Barcelony.

"Ter Stegen opuszcza obóz treningowy Barcelony w Arabii Saudyjskiej i wraca do Barcelony na badania medyczne. Diego Kochen, bramkarz drużyny rezerw, dołączy do grupy jutro" - czytamy w komunikacie.

Doniesienia nt. stanu zdrowia ter Stegena. "Z szacunku klub nie podaje szczegółów"

Profil BarcaInfo, który powołuje się na hiszpańskie źródła, podaje, iż "klub odsyła Ter Stegena do Barcelony, ponieważ uważa, że może to być poważna kontuzja, ale dokładny zakres urazu będzie znany dopiero po przeprowadzeniu badań" - podaje Carlos Monfort.

Z kolei Jose Alvarez przekazał, że według doniesień, problem miał wystąpić "w kolanie, które miał operowane".

Kataloński "Sport" podaje, iż więcej informacji nt. kontuzji ter Stegena powinniśmy poznać w środę (7 stycznia). "Barça wydała komunikat około godziny 1:00 w nocy w Arabii (23:00 czasu hiszpańskiego). Należy pamiętać, że Niemiec został wypisany ze szpitala 9 grudnia i od tego czasu rozegrał tylko jeden oficjalny mecz, w Pucharze Króla przeciwko Guadalajarze. Sytuacja, w której Joan Garcia jest zdecydowanym faworytem do gry w pierwszym składzie, wygląda ponuro dla Ter Stegena, który ostatnio jest silnie łączony z Gironą" - napisano.

Zobacz też: Lewandowski porównał Bayern i Barcelonę. "Nie rozumiałem"

Dziennikarze sport.es twierdzą, iż uraz "nie wydaje się zbyt poważny, mimo że klub nie chciał podać więcej szczegółów z szacunku dla piłkarza i jego najbliższej przyszłości, która jest niepewna" - zakończono.