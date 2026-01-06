Powrót na stronę główną

Wielkie wzmocnienie Barcelony! Flick wszystko zdradził

- Jeśli do niego dojdzie, będę zadowolony - tak na temat głośnego transferu FC Barcelony wypowiedział się Hansi Flick. Zdaniem Fabrizio Romano katalońską ekipę wkrótce zasili Joao Cancelo. Niemiecki szkoleniowiec tylko to potwierdził. Podczas konferencji prasowej Flick dostał też pytanie, czemu na początku swojej pracy w Barcelonie pozwolił Portugalczykowi odejść. Oto jak się tłumaczył.
Hansi Flick
Screen z https://www.youtube.com/watch?v=ipBLWS-BbRU

Joao Cancelo dosłownie lada dzień ma trafić do FC Barcelony. Informacje w tej sprawie przekazał w poniedziałek Fabrizio Romano. Wedle jego doniesień portugalski obrońca przejdzie do klubu z Camp Nou w ramach półrocznego wypożyczenia z saudyjskiego Al-Hilal, a Katalończycy zapłacą za niego 4 mln euro. Pogłoski na ten temat natychmiast rozgrzały hiszpańskie media. W końcu odniósł się do nich sam trener FC Barcelony - Hansi Flick.   

Zobacz wideo Krzysztof Ratajski ma szanse na większy sukces? Łokietek: Jest już bliżej niż dalej

Flick dostał pytanie o transfer Cancelo. Rozbrajająca szczerość

Niemiecki szkoleniowiec we wtorek wyszedł na konferencję prasową przed półfinałem Superpucharu Hiszpanii. W środę FC Barcelona zmierzy się bowiem w saudyjskiej Dżuddzie z Athletikiem Bilbao. Podczas spotkania z dziennikarzami musiało więc paść pytanie o zapowiadane sprowadzenie nowego bocznego obrońcy. - Chcę zaznaczyć, że transfer Cancelo nie jest jeszcze sfinalizowany. Ale jeśli do niego dojdzie, będę zadowolony, ponieważ da nam on możliwości ofensywne. To dobra opcja i jakościowy zawodnik - przyznał trener, cytowany przez "Asa".

Dla Cancelo nie będzie to pierwszy pobyt w FC Barcelonie. Wcześniej występował w niej w ramach wypożyczenia z Manchesteru City w sezonie 2023/24, a więc tuż przed objęciem zespołu przez Hansiego Flicka. Podczas konferencji prasowej padło więc pytanie, dlaczego Niemiec nie próbował go zatrzymać. - Musieliśmy działać mądrze w kwestii transferów. To nie jest tak, jak w innych klubach, które mogą płacić setki milionów. Dla klubu w tamtym czasie najlepszym rozwiązaniem było danie szans młodym zawodnikom. Wierzymy w nich, ale teraz mamy możliwość zakontraktowania wysokiej klasy, doświadczonego zawodnika. Będę w stu procentach zadowolony, jeśli podpiszemy z nim kontrakt - wyjaśnił.

To dlatego Barcelona postawiła na Cancelo. Flick wszystko wyjaśnił

Wcześniej hiszpańskie media informowały, że FC Barcelona w zimowym oknie transferowym będzie chciała ściągnąć nie bocznego, ale środkowego obrońcę. Flick zaznaczył jednak, że po powrocie do gry Ronalda Araujo (który ostatnio zmagał się z problemami mentalnymi - red.) drużyna będzie miała wystarczająco wiele opcji na tej pozycji. Cancelo dzięki swojej wszechstronności był zaś bardziej atrakcyjnym wzmocnieniem.

Jeśli wszystko potoczy się sprawnie, FC Barcelonie uda się podpisać umowę z Portugalczykiem jeszcze przed zakończeniem rywalizacji w Superpucharze Hiszpanii. 7 stycznia o 20:00 czeka ją mecz z Athletikiem Bilbao. Jeśli wygra, w finale zmierzy się z Realem lub Atletico Madryt. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich