Wielkie wzmocnienie Barcelony! Flick wszystko zdradził

Joao Cancelo dosłownie lada dzień ma trafić do FC Barcelony. Informacje w tej sprawie przekazał w poniedziałek Fabrizio Romano. Wedle jego doniesień portugalski obrońca przejdzie do klubu z Camp Nou w ramach półrocznego wypożyczenia z saudyjskiego Al-Hilal, a Katalończycy zapłacą za niego 4 mln euro. Pogłoski na ten temat natychmiast rozgrzały hiszpańskie media. W końcu odniósł się do nich sam trener FC Barcelony - Hansi Flick.

Flick dostał pytanie o transfer Cancelo. Rozbrajająca szczerość

Niemiecki szkoleniowiec we wtorek wyszedł na konferencję prasową przed półfinałem Superpucharu Hiszpanii. W środę FC Barcelona zmierzy się bowiem w saudyjskiej Dżuddzie z Athletikiem Bilbao. Podczas spotkania z dziennikarzami musiało więc paść pytanie o zapowiadane sprowadzenie nowego bocznego obrońcy. - Chcę zaznaczyć, że transfer Cancelo nie jest jeszcze sfinalizowany. Ale jeśli do niego dojdzie, będę zadowolony, ponieważ da nam on możliwości ofensywne. To dobra opcja i jakościowy zawodnik - przyznał trener, cytowany przez "Asa".

Dla Cancelo nie będzie to pierwszy pobyt w FC Barcelonie. Wcześniej występował w niej w ramach wypożyczenia z Manchesteru City w sezonie 2023/24, a więc tuż przed objęciem zespołu przez Hansiego Flicka. Podczas konferencji prasowej padło więc pytanie, dlaczego Niemiec nie próbował go zatrzymać. - Musieliśmy działać mądrze w kwestii transferów. To nie jest tak, jak w innych klubach, które mogą płacić setki milionów. Dla klubu w tamtym czasie najlepszym rozwiązaniem było danie szans młodym zawodnikom. Wierzymy w nich, ale teraz mamy możliwość zakontraktowania wysokiej klasy, doświadczonego zawodnika. Będę w stu procentach zadowolony, jeśli podpiszemy z nim kontrakt - wyjaśnił.

To dlatego Barcelona postawiła na Cancelo. Flick wszystko wyjaśnił

Wcześniej hiszpańskie media informowały, że FC Barcelona w zimowym oknie transferowym będzie chciała ściągnąć nie bocznego, ale środkowego obrońcę. Flick zaznaczył jednak, że po powrocie do gry Ronalda Araujo (który ostatnio zmagał się z problemami mentalnymi - red.) drużyna będzie miała wystarczająco wiele opcji na tej pozycji. Cancelo dzięki swojej wszechstronności był zaś bardziej atrakcyjnym wzmocnieniem.

Jeśli wszystko potoczy się sprawnie, FC Barcelonie uda się podpisać umowę z Portugalczykiem jeszcze przed zakończeniem rywalizacji w Superpucharze Hiszpanii. 7 stycznia o 20:00 czeka ją mecz z Athletikiem Bilbao. Jeśli wygra, w finale zmierzy się z Realem lub Atletico Madryt. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.