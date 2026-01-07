Tak Barcelona ma zagrać o awans do finału. Oto co Flick zrobi z Lewandowskim

Superpuchar Hiszpanii niegdyś był pojedynczym spotkaniem pomiędzy triumfatorem La Ligi a zdobywcą Pucharu Króla. Obecnie rywalizacja rozpoczyna się jednak od fazy półfinałów. Tym samym FC Barcelona zmierzy się z Athletikiem Bilbao na neutralnym terenie w Arabii Saudyjskiej, a Real Madryt czeka starcie derbowe z Atletico Madryt.

Tak będzie wyglądać jedenastka Barcelony na mecz z Athletikiem?

FC Barcelona jest w ostatnim czasie w wysokiej formie. Od czasu listopadowej porażki z Chelsea wygrała osiem kolejnych spotkań. Polskich kibiców może nurtować jednak, jaki zespół zdecyduje się wystawić Hansi Flick na Superpuchar Hiszpanii. Czy odpoczynek dostanie Joan Garcia, a w bramce Barcy pojawi się Wojciech Szczęsny? Kto zagra na dziewiątce - Ferran Torres czy Robert Lewandowski? I jak będzie wyglądał środek pola mistrza Hiszpanii?

Hiszpańskie media podjęły się odpowiedzi na te pytania. Według "AS" miejsce w bramce zachowa Joan Garcia. Linię obrony stworzą Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin oraz Alejandro Balde. W pomocy zobaczymy Erika Garcię, Pedriego i Fermina. Natomiast w ataku w podstawowej jedenastce ponownie wyjdą Lamine Yamal, Raphinha oraz Ferran Torres.

Dokładnie taki sam wyjściowy skład przewiduje portal "fcbarcelonanoticias.com". Inaczej sprawę widzi jednak "eldesmarque.com". To medium uważa, że na dziewiątce zobaczymy Roberta Lewandowskiego, któremu towarzyszyć będą Yamal oraz Dani Olmo, a nie Raphinha. W środku pola rolę najbardziej defensywnego zawodnika przejmie natomiast nie Eric Garcia, a Frankie de Jong.

Co natomiast możemy przeczytać w katalońskim "Sporcie"? Słynna gazeta również typuje, że od początku na dziewiątce będzie grał Lewandowski, wspomagany Yamalem oraz Raphinhą. W bramce zobaczymy Garcię, przed którym znajdą się Kounde, Cubarsi, Martin oraz Balde. W środku pola zagrają natomiast Garcia, Pedri i Fermin.

Początek spotkania FC Barcelony z Athletikiem Bilbao o godzinie 20:00.