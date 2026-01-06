Fabrizio Romano ogłasza ws. Lewandowskiego. Polak podjął już decyzję

Lewandowski udanie rozpoczął występy w 2026 roku. Polak strzelił na 2:0 w wygranych przez Barcelonę derbach Katalonii z Espanyolem i przełamał trwającą od 22 listopada bramkową niemoc. Nie ma wątpliwości, że dla naszego reprezentanta nadchodzą sądne miesiące. Jego kontrakt z klubem wygasa wraz z końcem czerwca i Barcelona, a także sam Lewandowski, muszą wspólnie podjąć decyzję, co dalej. Najbardziej prawdopodobne jest odejście, a chętnych na przejęcie Polaka nie brakuje.

Saudyjczycy marzą o Lewandowskim już zimą

Różne strony mają różne argumenty. AC Milan daje grę na najwyższym poziomie w Europie, Chicago Fire możliwość mieszkania w urokliwym miejscu w USA, zaś Arabia Saudyjska zdecydowanie największe pieniądze. Saudyjczycy mieli nawet spróbować ściągnąć Polaka już zimą. Według medialnych doniesień Al-Hilal chciało włączyć Lewandowskiego w transakcję, w ramach której do Barcelony trafi Joao Cancelo. Nasz reprezentant miałby dołączyć do m.in. Sergeja Milinkovicia-Savicia oraz Theo Hernandeza, a Barcelona zaoszczędzić na jego pensji. Wygląda na to, że Polak podjął już decyzję.

Lewandowski zdecydował ws. odejścia już teraz

Decyzję, która z pewnością nie zadowoli przedstawicieli Al-Hilal i innych klubów z Arabii. Jak donosi dziennikarz Fabrizio Romano, Lewandowski nie ma zamiaru opuszczać Barcelony już zimą i dokończy sezon w Katalonii. Potem dopiero sprawa może zrobić się otwarta. - Saudyjskie kluby chcą tego, tak samo, jak chcą od lat. Jednak ten temat będzie możliwy do zrealizowania dopiero latem, teraz nie - napisał Romano.

To kolejne źródło, które nie ma wątpliwości, że Lewandowski nie chce się ruszać z Barcelony zimą. Wcześniej donosili o tym dziennikarze hiszpańskiego "Mundo Deportivo". Kolejny mecz w katalońskich barwach może rozegrać już w środę 7 stycznia, gdy jego zespół zagra w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Athletikiem Bilbao. Początek meczu o 20:00.