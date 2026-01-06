Flick mówi wprost ws. Lewandowskiego i Torresa. Nawet się nie zawahał

FC Barcelona udała się do Arabii Saudyjskiej. W Dżuddzie odbędzie się bowiem turniej o Superpuchar Hiszpanii, gdzie obrońców tytułu najpierw czeka spotkanie z Athletikiem Bilbao (w drugim półfinale zagrają Real Madryt i Atletico Madryt).

Hansi Flick dostał pytanie o Roberta Lewandowskiego i Ferrana Torresa. Oto odpowiedź

Na przedmeczowej konferencji prasowej pojawili się trener Hansi Flick oraz bramkarz Joan Garcia. Jako pierwszy przed dziennikarzami zasiadł Niemiec, a Carlos Ruiperez z dziennika "La Vanguardia" zapytał go o sytuację w ataku: - Jest duża konkurencja między Robertem Lewandowskim a Ferranem Torresem. Czy to najtrudniejsza część twojej pracy, aby wybierać między nimi?

Jaka była odpowiedź? - W klubie takim jak Barcelona na każdej pozycji znajdziesz po dwóch piłkarzy na takim poziomie, zwłaszcza na (środku ataku - red.). W tym sezonie Ferran radzi sobie dobrze, strzelił sporo goli, ale tak samo jest z Robertem - stwierdził 60-latek.

Robert Lewandowski doceniony przez Hansiego Flicka. "Właśnie to chcę widzieć"

Następnie docenił obu atakujących. - (Zwracam uwagę - red.) także na ich podejście i mentalność na treningu oraz kiedy gramy. Gdy są na ławce rezerwowych, tak jak Lewandowski w sobotę (z Espanyolem - red.), to jest (w gotowości - red.) i strzelił drugiego gola. Właśnie to chcę u nich widzieć - podkreślił.

- Często mówię, że chodzi o zespół, a nie o pojedynczego zawodnika albo o mnie. Każdy musi dawać z siebie wszystko, aby odnieść sukces. Muszą to robić dla kolegów z szatni, klubu, kibiców. To chcę widzieć - podsumował szkoleniowiec.

Mecz FC Barcelona - Athletic Bilbao zostanie rozegrany w środę 7 stycznia o godz. 20:00 czasu polskiego. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.