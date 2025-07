Ależ cios dla Ter Stegena! Nagle padło: Neuer

Marc-Andre Ter Stegen napotkał sporą przeszkodą w powrocie do wielkiej formy. We wtorek przeszedł operację, po której będzie pauzował przez przynajmniej trzy miesiące. To wywołało niepokój w niemieckich mediach, które zastanawiają się nad obsadą bramki ekipy Juliana Nagelsmanna na przyszłorocznym mundialu. Podobno zawodnik FC Barcelony może zostać wygryziony z kadry przez starego znajomego.