Hansi Flick przeprowadza rewolucję w bramce FC Barcelony. Od ponad dekady między słupkami kibice mogli oglądać Marca-Andre ter Stegena. Jednak teraz sprowadzony został Joan Garcia oraz przedłużono kontrakt z Wojciechem Szczęsnym, który w poprzednim sezonie był pierwszym wyborem niemieckiego szkoleniowca.

Konflikt Barcelony z ter Stegenem

W ostatnim czasie hiszpańskie media trąbią o możliwym odejściu ter Stegena. Niemiec ma nie figurować w planach trenera, a nawet mówiło się o "wypychaniu" Niemca przez klub. Ten poszedł z nimi na "wojnę". Od początku sezonu nie trenuje z powodu urazu pleców. Zdecydował się nawet na operację, co ogłosił w swoich social mediach. Nawet stwierdził w nim, że będzie pauzował około trzech miesięcy, co - zdaniem "Marki" - miało "wkurzyć przeciwnika" (klub - przyp. red.), bo zgodnie z przepisami klub może przeznaczyć 80 proc. pensji piłkarza na zarejestrowanie innego zawodnika, jeśli jego uraz trwa co najmniej... cztery miesiące.

Cała ta sprawa rozwścieczyła kibiców. Kataloński "Sport" zdecydował się przeprowadzić ankietę w tej sprawie. Wynika z niej, że aż 88 proc. czytelników "opowiada się za odebraniem niemieckiemu bramkarzowi funkcji kapitana na przyszły sezon" - informuje serwis. Co na ten temat sądzi Hansi Flick?

Hansi Flick zabrał głos nt. kapitana

Aktualnie drużyna bez swojego kapitana znajduje się na azjatyckim tournée. Po zwycięstwie z Vissel Kobe 3:1 Duma Katalonii zmierzy się z FC Seul 31 lipca o godz. 13:00. Wcześniej Hansi Flick porozmawiał z dziennikarzami, gdzie pojawiły się pytania o to, czy w kolejnym sezonie ter Stegen zostanie kapitanem.

- To drużyna wybiera kapitanów, tak zawsze było. Zobaczymy, co się stanie. Zwykle decydujemy w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem sezonu - oświadczył.

Ter Stegen dostał pytanie o relacje z klubem

W miniony poniedziałek ter Stegen wyruszył do Borteaux, gdzie przejdzie operację. Na lotnisku zaczepili go dziennikarze katalońskiego "Sportu", którzy zapytali go o relacje z Barceloną. - Relacje z klubem są dobre i nienaruszone, jak zawsze - odparł.

Nowy sezon LaLigi rozpocznie się w sierpniu. Beniaminkami są Levante UD, Elche CF i Real Oviedo, który wrócił do hiszpańskiej ekstraklasy po 24 latach. W pierwszym meczu pierwszej kolejki FC Barcelona zmierzy się z RCD Mallorcą 16 sierpnia o godz. 19:30.