Robert Lewandowski ma za sobą bardzo udany sezon w FC Barcelonie. Polak był kluczowym piłkarzem w układance Hansiego Flicka i rozegrał łącznie 52 mecze, w których strzelił 42 gole, a jego drużyna wygrała wszystko, co tylko się da w Hiszpanii - mistrzostwo, Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii.

Saudyjczycy znów interesują się Lewandowskim. Hiszpanie ujawniają

W związku z wysoką formą Lewandowski regularnie wzbudza zainteresowanie zagranicznych klubów. Głównie chodzi o zespoły z Bliskiego Wschodu. Jak donosi "Mundo Deportivo", Saudyjczycy ponownie kuszą polskiego napastnika. Zdaniem dziennikarzy kilka tamtejszych klubów uważnie monitoruje jego sytuację, a nawet sondowało jego otoczenie, aby dowiedzieć się, czy jest gotowy na transfer już tego lata.

Źródło dodaje, że Polak jest szczęśliwy w Barcelonie i nie ma zamiaru odchodzić. Katalończycy są jednak zaniepokojeni działaniami Saudyjczyków z kilku powodów. Po pierwsze kontrakt Lewandowskiego wygasa w przyszłym roku i jeśli ktoś zaoferuje mu wielkie pieniądze za kilka lat gry, Polak może zgodzić się na odejście. Ponadto okienko transferowe w Arabii Saudyjskiej trwa do 23 września, więc tamtejsze kluby mają dużo więcej czasu na potencjalne negocjacje.

Mundo Deportivo screen

Hiszpanie twierdzą, że FC Barcelona jest bardzo zadowolona z dyspozycji Lewandowskiego, ale jeśli dostałaby za piłkarza wielkie pieniądze, byłaby gotowa go sprzedać. "Oczywiście, cały ten scenariusz z Arabią Saudyjską wydarzyłby się tylko wtedy, gdyby Polak otrzymał znaczącą ofertę, która zmusiłaby go do przemyślenia swojego życia zawodowego. To wydaje się obecnie skomplikowane" - czytamy.

Lewandowski aktualnie przygotowuje się do nowego sezonu i niedawno wrócił do gry po dwóch miesiącach przerwy. Rozegrał drugą połowę towarzyskiego spotkania z japońskim Vissel Kobe. Podczas tournée po Azji FC Barcelonę czekają jeszcze dwa sparingi - z koreańskim FC Seoul oraz Deagu FC.