Barcelona podpisze umowę z rządem. Szokujące doniesienia

Głównym sponsorem FC Barcelony jest Spotify - od 2022 roku jest na trykotach, czy też w nazwie stadionu Camp Nou. Stroje klubowe dostarcza Nike, a Cupra jest partnerem w zakresie motoryzacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Szczęsny powinien publicznie palić? Żelazny: Trochę przegina, mógłby się wstrzymać

Media: Barcelona podpisze umowę z rządem

Teraz zaskakujące informacje ujawniają dziennikarze "Mundo Deportivo". Według nich klub "w najbliższych godzinach" ogłosi umowę sponsorską z... Demokratyczną Republiką Konga. "Rząd niedawno zgodził się zapłacić klubowi 44 miliony euro, co obejmuje umieszczenie logo promującego turystykę tego afrykańskiego kraju na niektórych klubowych strojach sportowych" - czytamy.

Umowa miała zostać podpisana 29 czerwca. "Jak podaje Reuters - logo identyfikujące ogarnięty wojną kraj środkowoafrykański jako 'serce Afryki' pojawi się na plecach koszulek treningowych i rozgrzewkowych męskiej i żeńskiej drużyny. Logo pojawi się również w reklamach klubowych oraz w klubowym magazynie i sprawozdaniu rocznym" - czytamy.

Zobacz też: Ter Stegen będzie kapitanem Barcelony? Flick zabrał głos

Nie znamy zbyt wielu szczegółów tej umowy. Serwis podaje, że Kongo będzie płacić FC Barcelonie od 10 do 11,5 miliona euro rocznie przez kolejne cztery sezony. Podobne współprace z rządem tego kraju ogłosiły w zeszłym miesiącu dwa inne kluby - AS Monaco i AC Milan.

Wszystko mogło upaść

Niewiele brakowało, a umowa nie doszłaby do skutku. Wszystko przez to, że rząd kongijski chciał publicznie przedstawić umowę przed zapłatą, co się nie spodobało klubowi. "Według MD, w ciągu ostatnich kilku godzin w pełni uregulowano kwestię wpływu pieniędzy, a także gwarancje płatności należnych kwot. Z tego powodu klub planuje wkrótce ogłosić zawarcie umowy" - czytamy.

Serwis przekonuje, że ta umowa ma pomóc Barcelonie w finansowym fair play i ułatwić rejestrację nowych zawodników, np. Joana Garcii lub nowych kontraktów, które niedawno zostały przedłużone.