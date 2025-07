Marc-Andre ter Stegen od pewnego czasu ma duże problemy zdrowotne. Na początku zeszłego sezonu doznał poważnej kontuzji, przez co FC Barcelona awaryjnie ściągnęła z emerytury Wojciecha Szczęsnego. Niemiec wrócił do zdrowia pod koniec rozgrywek, ale podczas przygotowań do nowego sezonu odnowił mu się uraz pleców, przez co musiał przejść operację.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

FC Barcelona zareagowała na operację ter Stegena

Jak przekazał "AS", FC Barcelona podjęła pierwszą decyzję po zabiegu bramkarza. Dziennikarze ujawnili, że klub planuje złożyć dokument do Komisji Medycznej La Ligi, w którym zostanie przedstawiony raport dotyczący kontuzji zawodnika oraz okres jego rekonwalescencji. Ma on wynieść cztery miesiące. Celem takiego działania FC Barcelony jest zwolnienie z opłaty 80 procent pensji ter Stegena, co umożliwi klubowi rejestrację piłkarzy.

Ostateczna decyzja w tej sprawie zależy od przedstawicieli komisji. FC Barcelona ma maksymalnie 30 dni na dostarczenie całej dokumentacji do La Ligi, ale źródło dowiedziało się, że klub nie będzie zwlekać i zamierza to zrobić najpóźniej w przyszłym tygodniu.

Przypomnijmy, że Marc-Andre ter Stegen nie jest w planach FC Barcelony na zbliżający się sezon. Numerem jeden ma zostać niedawno ściągnięty Joan Garcia, a jego zmiennikiem będzie Wojciech Szczęsny, który przedłużył kontrakt. W składzie znajduje się również Inaki Pena. Hiszpan również nie ma już czego szukać w FC Barcelonie. - Inaki Pena szuka klubu, a ter Stegen nie zagra już w Barcelonie, a podejrzewam, że w styczniu odejdzie, by znaleźć klub przed mundialem - przekazał Alex Pintanel.

Marc-Andre ter Stegen jest bramkarzem FC Barcelony od 2014 roku. Do tej pory rozegrał w tym klubie łącznie 422 mecze, w których 175 razy zachowywał czyste konto.