55 spotkań, 18 bramek oraz 25 asyst - taki bilans miał zaledwie 17-letni Lamine Yamal w sezonie 2024/2025 w barwach FC Barcelony. Niezwykle utalentowany piłkarz cieszył się ze zdobycia trzech trofeów: La Ligi, Pucharu Króla oraz Superpucharu Hiszpanii. Wielu ekspertów uważa, że Lamine Yamal ma wszystko, co potrzebne, by w przyszłości zostać najlepszym piłkarzem świata i sięgnąć po Złotą Piłkę.

Lamine Yamal wskazał najlepszego piłkarza w historii. Nawet się nie wahał

Na razie Lamine Yamal wskazał najlepszego piłkarza w historii tej dyscypliny. Długo się nie zastanawiał nad odpowiedzią. Jego wybór padł na znakomitego Argentyńczyka Leo Messiego, ikony FC Barcelony, a obecnie piłkarza Interu Miami.

- Dla mnie Leo Messi jest najlepszym piłkarzem wszech czasów. Wszystko, co robi – na boisku i poza nim, budzi mój podziw. Sposób, w jaki się zachowuje, sposób, w jaki gra. To wszystko jest bardzo inspirujące. Gdziekolwiek się pojawi, zostawia ślad. Dla mnie obserwowanie go było czymś pięknym - powiedział Lamine Yamal.

Zdradził też on również swoje najbliższe cele.

- To prawda, że spełniłem swoje marzenie w bardzo krótkim czasie i teraz mogę robić to, co sprawia mi największą radość, czyli po prostu grać w piłkę nożną. Zawsze marzyłem, by być na boisku. I robię to w najlepszym klubie na świecie. To niesamowite doświadczenie. Mam nadzieję, że będę się dalej rozwijać i stanę się jeszcze ważniejszą częścią tego wszystkiego. Mój najbliższy cel to mistrzostwa świata - dodał Lamine Yamal.

Jeden z najlepszych skrzydłowych świata dla FC Barcelony w sumie zagrał już 106 spotkań, zdobył 25 goli i miał 34 asysty. - Nigdy w życiu nie widziałem takiego piłkarza, zwłaszcza tak młodego, z takim talentem, jaki on posiada - mówił o nim kilka miesięcy temu Robert Lewandowski, napastnik FC Barcelony.

FC Barcelona sezon 2025/2026 rozpocznie 16 sierpnia od wyjazdowego pojedynku ligowego z Mallorcą.