Flick już w Barcelonie. Oto co zrobi po podpisaniu Szczęsnego

FC Barcelona niedługo zacznie przygotowania do nowego sezonu. Piłkarze jeszcze korzystają z końcówki urlopów, podczas gdy trener Hansi Flick zakasuje rękawy do pracy. A już na samym starcie czeka go poważne wyzwanie.

Hansi Flick wraca do ośrodka treningowego FC Barcelony. Oto co go czeka

"Flick przybywa w czwartek, aby podjąć bardzo ważną decyzję" - ogłosił kataloński dziennik "Mundo Deportivo". "Skrócił swój urlop, aby móc rozpocząć planowanie sezonu, zanim drużyna wróci w najbliższą niedzielę do Ciutat Esportiva (ośrodek treningowy - red.)" - dodano. Niemiecki trener stawi się w ośrodku w piątek, a plany na najbliższe dni wydają się intensywne.

Flicka czeka m.in. spotkanie z dyrektorem sportowym Deco, dotyczące wzmocnień i odejść. To niejako wiąże się z inną sprawą, gdzie kluczowa będzie wspomniana decyzja Niemca. "Po przyjściu Joana Garcii i przedłużeniu kontraktu przez Wojciecha Szczęsnego, trener ma obecnie czterech bramkarzy (także Marca-Andre ter Stegena oraz Inakiego Penę)" - wskazano. Wiadomo, co chce zrobić 60-latek.

Hansi Flick chce rozwiązać kwestię bramkarzy FC Barcelony. Odbędzie rozmowę z Markiem-Andre ter Stegenem

Aktualnie kluczowa wydaje się kwestia kapitana, mającego zielone światło na odejście. "Flick ma spotkać się z niemieckim bramkarzem w ciągu pierwszych kilku dni, kiedy ter Stegen będzie już w Ciutat Esportiva, aby przedstawić mu swoją wizję bramkarza na przyszły sezon i uświadomić mu, że Garcia jest jego podstawowym bramkarzem, a Szczęsny rezerwowym. Co oznacza, że od samego początku (ter Stegen - red.) nie będzie miał miejsca w kadrze" - wytłumaczono.

Jednak 33-latek od dawna twardo stoi przy swoim. "Do tej pory za każdym razem, gdy pytano o to publicznie i prywatnie, zarówno ter Stegen, jak i jego bliscy, jasno dawali do zrozumienia, że bramkarz, którego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 r., nie zamierza opuszczać klubu i chce walczyć o miejsce w podstawowym składzie" - czytamy. Choć po pierwszych meczach w sezonie może nastąpić zwrot i Niemiec poszuka miejsca, gdzie mógłby grać regularnie.

Na razie FC Barcelonę czeka seria spotkań towarzyskich. O punkty Katalończycy po raz pierwszy zagrają 16 sierpnia przeciwko Mallorce.