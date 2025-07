Szczęsny naprawdę powiedział to o ter Stegenie. Poszło w świat

Wojciech Szczęsny niedawno przedłużył kontrakt z FC Barceloną o dwa lata. Dołączył do niej kilka miesięcy temu, aby wypełnić lukę powstałą po kontuzji Marca-Andre ter Stegena. A pobyt w stolicy Katalonii okazał się dla niego zetknięciem z zupełnie innymi piłkarskimi realiami.

Wojciech Szczęsny musiał wejść w buty Marca-Andre ter Stegena w FC Barcelonie. Oto jak podsumował Niemca

W wywiadzie dla youtube'owego kanału Foot Truck bramkarz zdradził, że w obecnym zespole dużo łatwiej przychodzi mu rozgrywanie piłki. Albowiem każdy zawodnik z pola sam wychodzi na pozycję i prosi o podanie. To było sporym ułatwieniem dla Polaka, który nigdy nie był wybitny w kreowaniu gry od własnej bramki. Ale na tyle dawał sobie radę, że mniej bolesna była strata bardzo dobrego w tym elemencie ter Stegena.

Zresztą Szczęsny nie krył uznania dla jakości dograń Niemca. - Klasa - stwierdził bez wahania. - Jak na treningach robiliśmy przerzuty, to klasa niesamowita - dodał. - Chociaż tak jak mówię, w tym systemie gry i z tymi zawodnikami Barcelony to nie jest aż tak potrzebne, bo tutaj nie trzeba robić przerzutów, tych "ciętych" piłek, nie trzeba grać przez środek do napastnika przez gąszcz nóg - zaznaczył.

Wojciech Szczęsny prosto z mostu o realiach w FC Barcelonie. "Dla mnie to było dziwne"

Pod tym względem bramkarze Barcelony mają zdecydowanie łatwiej. - Wystarczy sobie przyjąć, podać i sami sobie poradzą. Naprawdę to jest aż tak proste. Dla mnie to też było dziwne [...], ale to było tylko takie: "Przyjąłem. O, ten chce, ten chce, ten chce". I tylko wybierasz, któremu dać - powiedział 35-latek.

84-krotny reprezentant Polski naprawdę dobrze zaadaptował się do stylu gry katalońskiej drużyny, a przede wszystkim pokazał duże umiejętności bramkarskie i miał duży wkład w zdobycie mistrzostwa kraju, Pucharu Króla oraz Superpucharu Hiszpanii.

W minionym sezonie Wojciech Szczęsny rozegrał 30 meczów w barwach FC Barcelony. Czyste konto zachował 14-krotnie.