Lewandowski już wie. Barcelona podjęła decyzję

Robert Lewandowski ma za sobą najlepszy sezon w barwach FC Barcelony. Były kapitan reprezentacji Polski w 52 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobył 42 gole i miał trzy asysty. Lewandowski miałby pewnie więcej bramek, gdyby nie kontuzja, która wyeliminowała go z gry na kilka tygodni. Po powrocie do zdrowia nie prezentował już wysokiej formy. - W trakcie przygody z futbolem zgarnąłem ponad 30 tytułów. Ale jestem gotowy na więcej - deklarował Lewandowski w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Bild".

Mimo bardzo dobrego sezonu Lewandowskiego byli kibice i eksperci, którzy domagali się, by FC Barcelona w trakcie letniego okienka transferowego sprowadziła nowego napastnika. Jednym z głównych kandydatów był szwedzki superstrzelec Victor Gyokeres. Tymczasem hiszpański "Sport" poinformował teraz, że Gyokeres nie trafi do FC Barcelony.

"Dzień, w którym Barcelona powiedziała "nie" Gyokeresowi. Deco rozważał zakontraktowanie Szweda, ale Barcelona po wewnętrznej debacie odrzucił tę propozycję. Między dwoma klubami panują bardzo dobre relacje, a Deco chciał to wykorzystać, mając nadzieję na podpisanie środkowego napastnika. Ostatecznie jednak klub zdecydował się nie przystępować do przetargu, pomimo wewnętrznych dyskusji na ten temat" - pisze "Sport".

Dziennikarze dodają także, że na początku tego roku w klubie były osoby, które uważały, że pozyskanie środkowego napastnika, a nie skrzydłowego, jest transferowym priorytetem.

"W pierwszych miesiącach tego roku byli tacy, którzy priorytetowo traktowali pozyskanie środkowego napastnika, a nie skrzydłowego. Chcieli tego ze względu na wiek Lewandowskiego i dlatego, że mimo dobrych występów Ferrana Torresa, on nie jest naturalnym środkowym napastnikiem. Prawda jest taka, że Barcelona była bardzo dobrze przygotowana do transferu Szweda, szczególnie w negocjacjach między klubami, ale niekoniecznie w negocjacjach z piłkarzem, bo napastnik trafi do klubu, który da mu najwyższą pensję" - czytamy.

27-letni reprezentant Szwecji w sezonie 2024/2025 w 52 meczach zdobył 54 gole i miał 13 asyst.