Hiszpanie reagują, na to co zrobił Lewandowski. Tak go podsumowali

Filip Macuda Robert Lewandowski w sierpniu skończy 37 lat, ale nadal może należeć do kluczowych zawodników w zespole FC Barcelony. Hiszpańskie media nie mogły wyjść z podziwu, gdy zobaczyły polskiego napastnika w akcji podczas jednego z treningów. "Nawet na wakacjach" - pisze portal larazon.es. fot. screen https://www.youtube.com/watch?v=KYrB5HyfeLY fot. screen https://x.com/FCBarcelona_es Otwórz galerię (3)

