Tak Bąk podsumował decyzję Skorży ws. reprezentacji. Króciutko

- Trener bardzo poważnie podchodzi do zobowiązań wobec klubu. Od naszej ostatniej rozmowy wiele się nie zmieniło. Rozumiem, że decyzja zależy nie tylko od trenera, ale i od jego klubu, bo ma ważny kontrakt - mówił prezes PZPN Cezary Kulesza o szansach na zatrudnienie Macieja Skorży, który najpewniej nie przyjmie oferty szefa federacji.

Maciej Skorża raczej nie zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. Jacek Bąk zabrał głos

Na te doniesienia zareagował Jacek Bąk, 96-krotny reprezentant kraju i były kapitan drużyny narodowej. - Jeśli to jest prawda, to bardzo nad tym ubolewam, wielka szkoda. Maciek byłby dobrym kandydatem do objęcia reprezentacji. Ma duże doświadczenie poza granicami kraju - powiedział w rozmowie z TVP Sport. 53-latka ceni za dobre wyniki w Japonii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdyż sam gra w Katarze i dobrze zna wymagania Azjatów wobec szkoleniowców.

Mimo wszystko 52-latek trzyma kciuki za przyszłe objęcie przez Skorżę posady w kadrze. - Wydaje mi się, że Maciek całkowicie nie składa broni. Mam nadzieję, że jeśli nie zostanie selekcjonerem teraz, to w najbliższych latach - oznajmił.

Jacek Bąk komentuje kandydaturę Jana Urbana na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski

Fiasko rozmów z trenerem Urawy Red Diamonds to szansa dla innych kandydatów, w tym Jana Urbana. - Znam jego warsztat, miałem okazję trenować u niego, gdy był w sztabie Leo Beenhakkera. Dobrze by było, gdyby został selekcjonerem. Ale czy zostanie? Zobaczymy - tak podchodzi do sprawy były gracz m.in. Olympique'u Lyon.

Na co w takim razie liczy Bąk? - Najważniejsze, żeby przyszedł selekcjoner, który poukłada tę reprezentację - aby wygrywała i pokazywała fajny futbol. Miejmy nadzieję, że prezes Kulesza wybierze odpowiedniego kandydata. Trzymam za niego mocno kciuki - podsumował.

Jak mówił Cezary Kulesza, nazwisko nowego szkoleniowca reprezentacji Polski możemy poznać jeszcze w tym tygodniu. Nie będzie miał on dużo czasu na zapoznanie się z zespołem przed arcywymagającym debiutem, jakim będzie spotkanie eliminacji mistrzostw świata 2026 z Holandią w Rotterdamie. Trzy dni później, również w ramach eliminacji, kadra podejmie Finlandię na Stadionie Śląskim.