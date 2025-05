Jest decyzja ws. transferu następcy Szczęsnego. Hiszpanie ogłaszają

- Mamy dwóch bramkarzy, "Teka" [pseudonim Wojciecha Szczęsnego, przyp. red.] i Marca-Andre ter Stegena. Pomysł jest taki, żeby pozostali z nami - mówił kilka dni temu Deco. Te słowa nie oznaczają jednak, że to właśnie ta dwójka będzie rywalizować ze sobą o miejsce w składzie FC Barcelony w przyszłym sezonie. Coraz więcej mówi się o transferze Joana Garcii z Espanyolu. - Joan to dobry bramkarz - skwitował dyrektor sportowy Barcelony. Media sugerują nawet, że to właśnie Hiszpan może razem z Niemcem walczyć o miano numeru jeden w bramce.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia Warszawa wybiera nowego trenera! Sensacyjny kierunek? "Szanse 50 na 50"

Hiszpanie ujawniają. Wtedy Joan Garcia podejmie decyzję. Zagra w FC Barcelonie?

Cadena SER informował kilka dni temu, że między hiszpańskim golkiperem a drużyną Hansiego Flicka doszło już do wstępnego porozumienia. Ale Barcelona to niejedyny klub zainteresowany Garcią. Dlatego też piłkarz wciąż nie podjął ostatecznej decyzji. Kiedy takowa zapadnie? Nowe wieści w sprawie przekazało "Mundo Deportivo". "24-latek podejmie decyzję pod koniec tygodnia. Planuje spotkać się ze swoim agentem, Juanem Lopezem, aby ocenić oferty i wybrać tę, która najlepiej pasuje do jego kariery sportowej. Barcelona nie jest wykluczona" - czytamy.

Jak donoszą dziennikarze, Hiszpanowi zależy przede wszystkim na tym, by regularnie pojawiać się na murawie. Jeszcze do niedawna wydawało się, że w zespole Flicka takich szans nie będzie, ale teraz jest to już bardziej prawdopodobne. Co więcej, redakcja ujawniła, że piłkarz nie rozważa opcji związania się z danym klubem, a następnie wypożyczenia. A tak rzekomo chciała zrobić Barcelona.

Zobacz też: Wielka burza po meczu Barcelony. Człowiek Laporty nie odpuścił.

Garcia rozchwytywany na rynku transferowym. Który klub wybierze?

Tak czy inaczej, drużyna, której prezesem jest Joan Laporta, jest jednym z faworytów do pozyskania Garcii. Ale niejedynym. "Zabiegają o niego również Arsenal, Newcastle United, Aston Villa, Bayer Leverkusen, a także Napoli i Inter Mediolan" - czytamy. Mówi się też o zainteresowaniu Realu Madryt.

O tym, dokąd ostatecznie trafi Garcia, przekonamy się w kolejnych dniach. Możliwe, że już do końca tego tygodnia, bądź na początku kolejnego oficjalnie poznamy decyzję Hiszpana. Wystąpił w 38 spotkaniach ligowych tego sezonu, wpuszczając 51 bramek i ośmiokrotnie zachowując czyste konto. Nie ulega wątpliwości, że był jednym z bohaterów Espanyolu i pomógł mu utrzymać się w La Liga. Drużyna nad strefą spadkową miała ledwie dwa punkty przewagi i zajęła 14. lokatę.