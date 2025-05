Gala Ekstraklasy 2025. Zobacz, kto wygrał [WYNIKI]

70 - tyle punktów zdobył w zakończonym w sobotę sezonie 2024/25 Lech Poznań, który mógł świętować mistrzostwo Polski. Piłkarze Nielsa Frederiksena wyprzedzili o zaledwie pkt Raków Częstochowa, który w ostatnich tygodniach poległ choćby z Jagiellonią Białystok czy zremisował z Koroną Kielce. Trzecią lokatę zajął mistrz kraju sezonu 2023/24, którego ostatni remis z Pogonią pozwolił sięgnąć po brązowy medal ekstraklasy.

