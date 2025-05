Żewłakow postawił na swoim. Legia szykuje transferowy hit z Niemiec

- Chciałbym, by Legia dysponowała ofensywnymi, szybkimi skrzydłowymi i typową dziewiątką - mówił niedawno Michał Żewłakow. Dyrektor sportowy Legii Warszawa najwyraźniej już zabrał się do pracy. Jak przekazał portal goal.pl, stołeczny klub znalazł kandydata do obsadzenia jednej z tych pozycji. Chodzi o zawodnika z Niemiec. Niedługo może dojść do głośnego transferu.