Zidane przemówił. Tę drużynę chce prowadzić!

Zinedine Zidane prowadził Real Madryt w latach 2016-2018, a później 2019-2021. W tym czasie trzy razy wygrał Ligę Mistrzów i dwukrotnie świętował mistrzostwo Hiszpanii. Odkąd odszedł po sezonie 2020/21, nie zdecydował się na podjęcie pracy w innym klubie. Od czterech lat pozostaje więc bezrobotnym trenerem i prędko się to nie zmieni.

Zinedine Zidane wskazał, kogo chciałby poprowadzić. To jego kolejna praca?

Zidane uczestniczył ostatnio w evencie firmy Adidas na Polach Elizejskich i tam odpowiadał na pytania dziennikarzy. Nie zabrakło oczywiście tych dotyczących jego powrotu na ławkę trenerską. - Zawiesiłem karierę na chwilę, ale czuję się w 100 procentach trenerem - zaczął Francuz cytowany przez footmercato.net. Jedno z pytań dotyczyło jego gotowości, do ewentualnego przejęcia reprezentacji Francji.

- Grałem w niej chyba 14 lat, więc czuje, że miałbym do tego prawo. Oczywiście, że to moje pragnienie. Jeśli nadejdzie czas i będzie ku temu okazja, to zrobię to z wielką przyjemnością. Na razie drużyna narodowa ma trenera i musimy to uszanować - dodał Zidane.

Zdaje się więc, że naprawdę kolejną pracą legendarnego piłkarza może być stanowisko selekcjonera reprezentacji Francji. Zwłaszcza że po mundialu w 2026 roku ma pożegnać się z nią dotychczasowy trener Didier Deschamps. Niezależnie od wyniku legenda po prostu chce zakończyć pewien etap i zwolnić miejsce dla innych. Być może właśnie dla Zidane'a.

Zidane jako piłkarz zagrał w narodowych barwach aż 108 meczów, w których zdobył 31 bramek. Świętował oczywiście mistrzostwo świata w 1998 roku i mistrzostwo Europy dwa lata później. Ponadto grał jeszcze w finale mundialu w 2006 roku, który zakończył się dla niego golem, czerwoną kartką, porażką i zakończeniem kariery.