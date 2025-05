A jednak! Barcelona zdecydowała ws. nowego bramkarza. "Otrzymał ofertę"

- Teraz jest odpowiedni czas, by porozmawiać o tym [przedłużeniu umowy, przyp. red.] z klubem, bo chęć klubu jest. Myślę, że jeśli przedłużę kontrakt, to z myślą o tym, żeby w przyszłym sezonie gwarantować jakość i zabezpieczenie na ławce. Dla mnie to nowa sytuacja, ale mogę to zaakceptować - podkreślał Wojciech Szczęsny. Od tego czasu minęło 11 dni, a Polak wciąż nie podjął decyzji. FC Barcelona nie zamierza jednak czekać z założonymi rękoma i już działa. Media donoszą, że może sprowadzić kolejnego bramkarza, a faworytem jest Joan Garcia z Espanyolu. Właśnie pojawiły się nowe informacje. Co one oznaczają dla naszego rodaka?

Barcelona może wypożyczyć potencjalnego konkurenta Szczęsnego. Ważne wieści dla Polaka

Jak donosi Cadena SER, Barcelona potwierdziła, że jest zainteresowana zatrudnieniem Garcii na zasadzie transferu definitywnego. Ba, miało dojść nawet do zawarcia wstępnego porozumienia. Młody golkiper chce pojawiać się regularnie na murawie. Tylko czy jest to możliwe w stolicy Katalonii? Wydaje się, że nie, ale i na to sposób rzekomo znalazła Barcelona.

"Obecnie zarząd Barcelony rozważa możliwość wypożyczenia go do zespołu z pierwszej ligi" - czytamy. O który klub konkretnie chodzi? Możliwe, że to Valencia. Ba, zostały już podjęte konkretne kroki w sprawie. "Obecny bramkarz RCD Espanyol otrzymał ofertę wypożyczenia do 12. drużyny tego sezonu" - czytamy.

Co to wszystko oznacza dla Wojciecha Szczęsnego? Jeśli plan Barcelony z wypożyczeniem Garcii do Valencii się powiedzie, to Polak nie będzie miał dodatkowego konkurenta. Będzie nim tylko Marc-Andre ter Stegen. "Barcelona bierze pod uwagę pozostawienie ter Stegena i Szczęsnego w składzie drużyny na kolejny sezon" - czytamy. I to właśnie wydaje się dla niej priorytetem. "Klub nie zamierza jednak zmarnować tej rynkowej szansy, którą jest ściągnięcie Garcii" - dodali dziennikarze.

Zainteresowanie Garcią wzrasta

Kolejne wieści w sprawie przekazał też kataloński "Sport". Zdaniem tego medium, Garcia faktycznie może podpisać kontrakt z Barceloną, a następnie zostać wypożyczony na rok do innego klubu, ale niekoniecznie będzie to Valencia. Może pozostać w Espanyolu na zasadzie wypożyczenia, a po sezonie dołączyć do lokalnego rywala.

I choć Garcia rzekomo jest chętny, by zagrać dla Barcelony, to na rynku pojawiły się też inne opcje. Jak donosi redakcja, Hiszpanowi ofertę złożyły dwa kluby z Premier League. Mowa o Aston Villi i Bournemouth. Zainteresowanie wykazuje też Real Madryt. O tym, dokąd ostatecznie trafi Garcia, i co będzie to oznaczało dla Szczęsnego, przekonamy się w najbliższych dniach.

Barcelona zakończyła już sezon. Ostatni mecz rozegrała w niedzielę - triumfowała 3:0 z Athletikiem Bilbao, a dublet ustrzelił Robert Lewandowski. Na boisku zabrakło za to Szczęsnego. Jeśli nie przedłuży umowy, wówczas nie wystąpi już w stolicy Katalonii, a jego ostatnim meczem będzie spotkanie z Espanyolem, wygrane 2:0. W nim Barcelona zagwarantowała sobie mistrzostwo La Liga.