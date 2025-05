Wybrali "11" sezonu La Liga. Wiadomo, co z Lewandowskim i Szczęsnym

Robert Lewandowski ma za sobą najlepszy sezon w barwach FC Barcelony. 52 mecze, 42 gole i trzy asysty - tak prezentują się statystyki naszego rodaka. Od początku rozgrywek był on absolutnym liderem zespołu i choć pod koniec miał drobny kryzys, zwłaszcza wobec kontuzji, to w niedzielnym meczu z Athletikiem Bilbao pokazał, że wciąż ma wiele do zaproponowania.

Robert Lewandowski trafił do "11" sezonu. Poza nim trzech innych zawodników FC Barcelony

Portal WhoScored postanowił docenić kapitana reprezentacji Polski i umieścił go w jedenastce sezonu La Liga. Otrzymał on notę 7,27. Poza naszym piłkarzem w zestawieniu znalazło się trzech innych zawodników FC Barcelony. Najwyższą notę (8,01) dostał Lamine Yamal, który był piłkarzem rozgrywek. Wyróżniony został również Raphinha (7,62), który wspólnie z wyżej wymienionymi zawodnikami tworzy "najgroźniejszy trójząb w Europie" - jak niedawno nazwano atak katalońskiego zespołu.

Ostatnim uhonorowanym piłkarzem był Pedri (7,16). Kto jeszcze znalazł się w zestawieniu? Dwóch zawodników Realu Madryt - król strzelców La Liga Kylian Mbappe (7,75) oraz jeden z liderów drużyny Jude Bellingham (7,27). Jeśli chodzi o linię obrony, to znaleźli się w niej: Andrei Ratiu (6,90) z Rayo Vallecano, Dani Vivian (6,97) z Athletiku Bilbao, Omar Alderete (6,91) z Getafe oraz Sergi Cardona (6,90) z Villarrealu.

Bramkarzem sezonu został wybrany ten, który wzbudził ostatnio bardzo duże zainteresowanie FC Barcelony - Joan Garcia (6,94) z Espanyolu. "Jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale nie mówię o tych, których nie ma w mojej drużynie" - wyznał, cytowany przez Sport.es Hansi Flick, który podkreślił jednak, że FC Barcelona ma "trzech fantastycznych bramkarzy".

Mistrzem Hiszpanii została FC Barcelona, która wyprzedziła o cztery pkt Real Madryt. Dużym wyzwaniem będzie obronić tytuł, natomiast pomoże w tym zapewne Robert Lewandowski, który przyznał ostatnio, że zamierza wypełnić wygasający z końcem czerwca przyszłego roku kontrakt.

- Cześć, kibice Barcelony, jak się macie? (...) Jestem bardzo dumny z tego, co osiągnęliśmy w tym sezonie i myślę, że wszyscy jesteście bardzo zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy na boisku. Dziękuję bardzo za wsparcie. Do zobaczenia w przyszłym sezonie. Adios - podsumował.