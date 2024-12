Ależ wpadka Barcelony ze Szczęsnym. Naprawdę to pokazali

Wojciech Szczęsny czeka na pierwszy mecz w barwach FC Barcelony. Choć w klubie jest od początku października, wciąż nie dostał takiej szansy. Zdaniem hiszpańskich mediów nadarzy się ona już niedługo, bo 4 stycznia w spotkaniu 1/16 finału Pucharu Króla z Barbastro. Na razie fani Barcelony mogą oglądać Szczęsnego w akcji tylko na treningach. Podczas tego niedzielnego nie obyło się bez związanej z nim wpadki.

Kibice wnieśli baner o Szczęsnym. Barcelona sama go pokazała. "Chyba nie przetłumaczyliście sobie"

FC Barcelona udostępniła w mediach społecznościowych krótki filmik. Widzimy na nim kibiców, którzy z trybun przyglądają się zajęciom piłkarzy. Ci najmłodsi zabrali ze sobą liczne transparenty. Na każdym z nich pojawiły się prośby o koszulkę, autograf lub wspólne zdjęcie do konkretnych graczy. Już w pierwszym kadrze pojawił się baner skierowany do Szczęsnego. Osoby odpowiadające za montaż tym razem się jednak nie popisały.

Wszystko przez napis, jaki znalazł się na transparencie. A ten brzmiał: "Szczęsny, dam ci szluga za rękawice". Z jednej strony dwoje młodych fanów błysnęło w ten sposób poczuciem humoru, z drugiej - może to wzbudzać spore kontrowersje.

Nie od dziś wiadomo, że Wojciech Szczęsny, choć jest profesjonalnym sportowcem, pali papierosy. - To są rzeczy, których nie zmieniam w życiu osobistym i to niczyja sprawa, jeśli palę. To nie ma na mnie wpływu - mówił otwarcie w rozmowie z "Mundo Deportivo". W Hiszpanii ten fakt spotkał się jednak z ogromną krytyką. Wielu ekspertów otwarcie wyrażało, że mają z tym problem, a bramkarz daje zły przykład młodzieży.

Hiszpanie mogli się jednak nie zorientować, że tego typu treści znalazły się w nagraniu. A to dlatego, że napis był w języku polskim. Być może wkrótce zrobi się o tym głośno, bo zwrócili na to uwagę polscy kibice w na platformie X. "Tego ze Szczęsnym chyba nie przetłumaczyliście sobie", "Polacy topka", "Sara na pewno zapomniała sobie przetłumaczyć co pisze na kartce" - pisali w komentarzach.