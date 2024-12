To się dzieje! Co za wieści ws. Szczęsnego w Barcelonie

- Nie ukrywam, że gdybym był trenerem tego klubu, to zagrałbym tyle samo meczów, co do tej pory, więc trudno mi być sfrustrowanym z sytuacją, z którą się w 100 proc. zgadzam - tak Wojciech Szczęsny odniósł się do faktu, że z końcem 2024 r. nie zadebiutował jeszcze w barwach Barcelony. - Nawet kiedy był gorszy moment zespołu i media próbowały wywierać presję, to byłem pierwszym, który powiedział, że Inaki Pena zasługuje na pełne zaufanie - dodał.

Szczęsny przerwał piłkarską emeryturę dla Barcelony, by pomóc klubowi w obliczu poważnej kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Pierwotnie wydawało się, że Szczęsny szybko wywalczy miejsce w wyjściowym składzie, natomiast Inaki Pena cieszy się pełnym zaufaniem ze strony Hansiego Flicka. Mimo to media w Hiszpanii informowały, że Barcelona mogłaby przedłużyć kontrakt ze Szczęsnym, a sam Wojtek mówił, że "z szacunku do klubu" rozważy takowe oferty.

- Mam wrażenie, że coś się w szatni Barcelony dzieje, że ona "pulsuje". Może wokół tematu Szczęsnego? Uważam, że Flick popełnia błąd, trzymając wciąż Wojtka na ławie. Powinien już mu dać szansę debiutu, może w meczu ligowym, albo w Champions League. Wojtek wciąż jest wybitnym bramkarzem - mówił Roman Kosecki, były reprezentant Polski i piłkarz Atletico Madryt.

W związku z tym należy zadać pytanie: kiedy możemy doczekać się debiutu Szczęsnego w barwach Barcelony?

Hiszpanie ogłosili: Oto data debiutu Szczęsnego w Barcelonie. "Luksusowa kontynuacja"

Odpowiedź na to pytanie ogłasza dziennik "AS". Zgodnie z informacjami hiszpańskich dziennikarzy, Szczęsny ma dostać szansę debiutu 4 stycznia przyszłego roku w starciu z czwartoligowym Barbastro w Pucharze Króla, "jeżeli nagle nic się nie zmieni". Planem Barcelony i Flicka jest to, by Szczęsny grał w tych rozgrywkach w sezonie 24/25. "To będzie luksusowa kontynuacja jego kariery. Gra dla jednego z największych klubów na świecie, jeszcze w kwiecie wieku, uwodzi każdego" - czytamy w artykule.

"AS" dodaje też, jak Szczęsny jest odbierany w szatni Barcelony i jak się w niej zachowuje. "Szczęsny wciąż ma czas, by się wykazać. Jego zachowanie, według źródeł w szatni, było doskonałe i bardzo profesjonalne. Szczęsny chce udowodnić, że nie przyszedł tutaj na emeryturę" - dodają dziennikarze. Dodatkowo relacje między Szczęsnym a Peną są określane jako "optymalne". Występ przeciwko Barbastro sprawi, że Szczęsny będzie też przygotowany na ewentualne wpadki Peny, by wejść do bramki Barcelony w innych rozgrywkach.

"AS" przypomina także o informacjach, które pojawiały się przed i po podpisaniu kontraktu przez Szczęsnego. Mowa tutaj o doniesieniach, że Szczęsny wrócił z emerytury dzięki gwarancji występów w składzie Barcelony. "Szczęsny, który nie rozegrał jeszcze ani minuty, liczył na grę, a wielu po jego przybyciu zakładało, że będzie numerem jeden. Flick od samego początku dał jasno do zrozumienia, że tak nie będzie i wzmocnił pozycję Peny" - podsumowali dziennikarze.

Barcelona wygrała rozgrywki Pucharu Króla aż 31 razy w historii. Po raz ostatni dokonała tego w sezonie 20/21, gdy wygrała 4:0 w finale z Athletikiem. Mecz Barbastro - Barcelona odbędzie się 4 stycznia o godz. 19:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.