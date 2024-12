Poszło w świat. "Inaki Pena jest najlepszym bramkarzem w Europie"

Wojciech Szczęsny wywołał ogromne zamieszanie najpierw decyzją o zakończeniu sportowej kariery, a następnie powrotem do gry. Polak podpisał kontrakt z FC Barceloną, gdy kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen. Niemiec wypadł do końca sezonu, a jego zmiennikiem dotychczas był Inaki Pena, o którego dyspozycję się obawiano.

Wojciech Szczęsny wciąż czeka na debiut w FC Barcelonie

Miesiące mijają, a Hansi Flick konsekwentnie stawia na Hiszpana, co zastanawia wielu kibiców nie tylko z Polski. Nie dziwi to Wojciecha Szczęsnego, który w niedawnym wywiadzie dla Eleven Sports powiedział: – Nie ukrywam, że gdybym był trenerem tego klubu, to zagrałbym dokładnie tyle samo meczów, ile zagrałem do tej pory.

Dziennikarz Canal+ Tomasz Ćwiąkała nagrał na ten temat dedykowany film, w którym podkreślił, że "Wojciech Szczęsny jest zdecydowanie lepszym bramkarzem niż Inaki Pena". - Natomiast nie było ani jednej serii spotkań, po której Pena zasłużył na to, żeby być odstawionym. Moim zdaniem nie było meczu w tym sezonie, po którym powiedzielibyśmy, że zawalił mecz - dodał.

Tomasz Ćwiąkała: Pena jest najlepszym bramkarzem w Europie

Zdaniem dziennikarza jest jeden aspekt, w którym przeważa Inaki Pena i Wojciech Szczęsny może nie mieć szans na rywalizację z nim. Mowa o grze na przedpolu. - Według danych Fbref, to jeśli chodzi o wychodzenie bramkarza poza pole karne, Inaki Pena jest najlepszym bramkarzem w Europie z nieprawdopodobną przewagą nad drugim miejscem - podkreślił.

Hiszpański bramkarz notował 6,51 defensywnych akcji poza polem karnym na 90 minut. Drugi w tym zestawieniu Sergio Herrera z Osasuny wychodził z pola karnego 2,5 raza, a słynący z tego Manuel Neuer 2,36. - To jest coś niesamowitego - zaznaczył Tomasz Ćwiąkała.

- Inaki Pena wyszedł z założenia, że jeśli ma utrzymać się w bramce Barcelony, musi stać się maestro w jakimś aspekcie. Barcelona Hansiego Flicka charakteryzuje się najwyżej ustawioną obroną w Europie. To oznacza, że bramkarz musi grać bardzo wysoko na przedpolu - kontynuował.

Inaki Pena jest lepszy w tym od Wojciecha Szczęsnego

Dziennikarz zauważył, że hiszpański golkiper w zeszłym sezonie zaliczał pół takiej akcji na mecz, a teraz jest ich aż 6,5. - Inaki Pena jest dzisiaj bramkarzem absolutnie wyjątkowym, unikatowym w skali całej Europy. Jest najodważniej grającym bramkarzem w Europie - przyznał.

W przypadku Wojciecha Szczęsnego ta statystyka z roku na rok spadała. W sezonie 2019/20 miał 1,29 defensywnych akcji poza polem karnym na mecz, ale już w kampanii 2023/24 już tylko 0,57.

Na koniec Tomasz Ćwiąkała stwierdził, że Polak jako bramkarz "zjada" Inakiego Penę, ale w tym konkretnym aspekcie, który jest kluczowy dla wysoko ustawionej defensywy Dumy Katalonii, może nie być lepszy.

- Być może fakt, że Flick nie chce stawiać na Szczęsnego, wynika po prostu z tego, że Szczęsny nie wysyła takich sygnałów, że może być tak odważny na przedpolu, jak Inaki Pena - zakończył.

