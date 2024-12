Media: Mocny kandydat na następcę Zielińskiego w Legii. Dopiero chciał go Raków!

Legia Warszawa przechodzi obecnie przez spore zmiany organizacyjne. Dzień przed Wigilią klub poinformował, że ze stanowiskiem dyrektora sportowego pożegna się Jacek Zieliński. Mimo to pozostanie w klubie. - Od 1 stycznia 2025 r. Jacek Zieliński będzie pełnił w klubie nową rolę - zostanie powołany na funkcję doradcy zarządu klubu ds. sportowych - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu. - W najbliższym czasie klub przeprowadzi proces rekrutacji nowego dyrektora sportowego i wzmocni strukturę działu sportu - dodano dalej. W mediach trwają spekulacje, kto ostatecznie przejmie rolę Zielińskiego.

Media: Jest nowy kandydat na dyrektora sportowego Legii. Interesował się nim Raków

Faworytem długo wydawał się dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok - Łukasz Masłowski. Swoją "kandydaturę" sam zgłosił także Marcel Klos, dyrektor techniczny Genoi. Prezes Legii Dariusz Mioduski w niedawnej rozmowie w Radiu ZET wskazał jednak na trop zagraniczny. - Chcemy ściągnąć kompetencje, które posuną nas dalej. Szczególnie kompetencje dotyczące budowania drużyny, rekrutacji, skautingu, analityki. Zrobiliśmy w tym zakresie duży progres. Czujemy, że teraz jest moment, gdzie możemy zrobić następny krok. Raczej będą to osoby, które będą spoza Polski - stwierdził.

Według portalu Meczyki.pl jednym z pretendentów do zastąpienia Zielińskiego jest Mindaugas Nikolicius. 41-letni Litwin miał zostać zaproponowany Dariuszowi Mioduskiemu. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy jest on łączony z klubem z naszego kraju. Jeszcze kilka tygodni temu Piotr Koźmiński z Goal.pl informował, że ściągnięciem Nikolaciusa interesował się Raków Częstochowa.

Kim jest Mindaugas Nikolicius? Z Polską sporo go łączy

Ostatnim pracodawcą Litwina był chorwacki Hajduk Split, gdzie do końca czerwca tego roku był dyrektorem sportowym. Pełniąc tę funkcję, miał nawet rekomendować klubowi zatrudnienie Marka Papszuna jako trenera. Ostatecznie do tego nie doszło. W tamtym okresie to właśnie jemu przypisuje się sprzedaż znanego z występów w Radomiaku Radom Luki Vuskovicia do Tottenhamu za 11 milionów euro. Zanim jednak Nikolacius trafił do Splitu, piastował różne stanowiska w szkockim Heart of Midlothian, litewskim Zalgirisie Wilno, chorwackiej Goricy oraz w reprezentacji Litwy.

Portal Meczyki.pl ustalił także, że 41-latek latem doradzał Zbigniewowi Jakubasowi, właścicielowi Motoru Lublin. Nie doszło jednak do formalnego zatrudnienia. Nikolacius jest wykładowcą na kursie dla dyrektorów sportowych organizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej.