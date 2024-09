Nieprawdopodobne. Mbappe chciał przejść do tego klubu!

Od początku lipca 2024 roku Kylian Mbappe jest oficjalnie piłkarzem Realu Madryt. Tym transferem zakończył trwającą kilka lat sagę. Nie było to zaskoczenie, bowiem niemal wszyscy spodziewali się, że to właśnie stolica Hiszpanii będzie kolejnym przystankiem w jego karierze. Okazuje się jednak, że jeszcze dwa lata temu nie było to takie oczywiste.

Tam chciał trafić Mbappe. "L'Equipe" ujawnia

"W 2022 roku, wkrótce po przedłużeniu kontraktu z PSG, napastnik podobno poprosił o odejście ze względu na kierunek projektu i pozytywnie odpowiedział na ofertę angielskiego klubu" - piszą dziennikarze "L'Equipe" Loic Tanzi i Hugo Delom.

Chodzi o zgodę na transfer do Liverpoolu, który miał być poważnie zainteresowany jego sprowadzeniem. Mbappe mógłby wówczas trafić do Premier League i rzucić wyzwanie Erlingowi Haalandowi, który w tamtym czasie podpisywał kontrakt z Manchesterem City. Ostatecznie do tego ruchu jednak nie doszło. Mbappe przez kolejne dwa lata reprezentował barwy paryskiego giganta.

W czerwcu 2024 roku jego umowa z PSG wygasała i tym razem nie doszło do kolejnej prolongaty. Mbappe zdecydował się na opuszczenie ojczyzny, gdzie przez lata reprezentował barwy Monaco i właśnie Paris Saint-Germain. Postanowił, że najlepszym krokiem będzie dla niego dołączenie do Madrytu. Już w debiucie strzelił gola. Trafił do siatki w Superpucharze Europy, którego areną był Stadion Narodowy w Warszawie. Real Madryt pokonał Atalantę (2:0). W kolejnych spotkaniach nie potrafił znaleźć drogi do siatki, aż tuż przed przerwą na kadrę zanotował dublet przeciwko Realowi Betis (2:0). Czy Francuz rzuci wyzwanie Robertowi Lewandowskiemu i do końca sezonu będzie walczyć o koronę króla strzelców? Odpowiedź na to pytanie poznamy w maju 2025 roku.