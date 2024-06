Nie do wiary! Prokuratura jest bezlitosna dla Ancelottiego. "Pięć lat więzienia"

Carlo Ancelotti to bez wątpienia jeden z najbardziej utytułowanych trenerów w historii futbolu. Włoch aż pięć razy triumfował w Lidze Mistrzów, a oprócz Realu w całej karierze prowadził także Bayern Monachium, SSC Napoli, Juventus, Paris Saint-Germain, Chelsea, Everton, AC Milan, AC Parmę czy Reggianę. Włoski szkoleniowiec w swoim CV ma mistrzostwa każdej z pięciu najlepszych lig na świecie.

Media: Carlo Ancelotti trafi do więzienia? Tego domaga się prokuratura

Ancelotti od lipca 2021 roku po raz drugi prowadzi Real Madryt. Wcześniej pracował w stolicy Hiszpanii także w latach 2013-15. I właśnie podczas tego pierwszego okresu w Madrycie miał dopuścić się oszustw podatkowych. Jak donosi gazeta "El Mundo", hiszpańska prokuratura domaga się więzienia dla Włocha.

"Prokuratura podnosi oskarżenie przeciwko trenerowi Realu Madryt Carlo Ancelottiemu na pięć lat więzienia za popełnienie dwóch przestępstw podatkowych" - czytamy.

Dziennikarze gazety przekazali, że dotarli też do dokumentów prezentujących oskarżenia wobec Włocha. "Według Prokuratury Krajowej w dokumencie, który został złożony w Sądzie Instruktażowym nr 35 w Madrycie i do którego EL MUNDO miał dostęp, Ancelotti "był zobowiązany do płacenia podatków w Hiszpanii od wszystkich uzyskanych dochodów" w latach podatkowych 2014 i 2015, "co nie miało miejsca"" - czytamy.

"Ministerstwo Skarbu uważa, że w wyniku "zatajenia i braku deklaracji" wyżej wymienionych dochodów, Ancelotti dopuścił się oszustwa podatkowego w wysokości 386 361,93 euro w 2014 roku; i 675 718,76 euro w 2015 roku. W związku z tym Prokuratura Krajowa wnosi o karę dwóch lat pozbawienia wolności za pierwszy rok i trzech lat za drugi" - dodano.

Na razie nie wiadomo, czy i kiedy ewentualnie odbędzie się rozprawa przeciwko Ancelottiemu. Jedno jest pewne - nie jest on pierwszym trenerem mającym podobne problemy. W przeszłości za oszustwa podatkowe skazano m.in. Fernando Santosa.