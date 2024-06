Z Włoch płyną nowe wieści ws. transferu Wojciecha Szczęsnego

Po zakończeniu poprzedniego sezonu rozpoczęła się nowa era w Juventusie. Następcą Massimiliano Allegriego został Thiago Motta, który podpisał trzyletni kontrakt, a wcześniej sprawił sensację z Bolonią, awansując do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Przyjście nowego trenera wywoła też zmiany kadrowe, a jedną z nich szczególnie odczuje Wojciech Szczęsny. Polak ma ważny kontrakt do końca czerwca przyszłego roku i jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w Juventusie.

Coraz więcej wskazuje na to, że Szczęsny zostanie sprzedany przez Juventus, a po mistrzostwach Europy będzie już w nowym klubie. Chodzi o Al-Nassr, gdzie występuje m.in. Cristiano Ronaldo, który miał odegrać ważną rolę przy tym transferze. Al-Nassr zakończyło poprzedni sezon bez mistrzostwa ligi saudyjskiej, a dodatkowo przegrało rywalizację z Al-Hilal w krajowym Superpucharze i Pucharze Króla Arabii. Jednym z bramkarzy tego zespołu w poprzednim sezonie był Kolumbijczyk David Ospina.

Tyle Juventus ma zarobić na Szczęsnym. "To dobra okazja dla wszystkich"

Dziennik "La Gazzetta dello Sport" informuje, że Juventus zarobi na Szczęsnym co najmniej cztery miliony euro. Na razie nie ma porozumienia między klubami, bo Włosi starają się uzyskać co najmniej milion więcej, choćby przez uwzględnienie pewnych bonusów. Odejście Szczęsnego pozwoli Juventusowi odetchnąć także z finansowego punktu widzenia, ponieważ bramkarz zarabia 6,5 mln euro netto (12 mln euro brutto). "To będzie dobra okazja dla wszystkich. Saudyjczycy sprowadzą jednego z najlepszych bramkarzy w Europie i zadowolą Ronaldo" - czytamy w artykule.

Szczęsny podpisze dwuletni kontrakt z Al-Nassr, dzięki któremu zarobi prawie 40 mln euro. "Szczęsny zagwarantował sobie ostatni kontrakt w karierze i potwierdził, że jest inteligentnym człowiekiem. Były gracz Arsenalu zrozumiał, że Juventus uważa jego cykl w klubie za zamknięty" - dodaje "La Gazzetta dello Sport". Umowa ma formalnie zostać dopracowana po mistrzostwach Europy i jeżeli nie dojdzie do zwrotu akcji po stronie Szczęsnego, to transfer się ziści.

Następcą Szczęsnego w Juventusie będzie Michele Di Gregorio z Monzy, który zostanie wypożyczony z obowiązkiem wykupu za 20 mln euro, licząc kwotę podstawową oraz bonusy. Włoch będzie zarabiał o ponad połowę mniej w porównaniu do Szczęsnego. Włoski dziennik zwraca uwagę na to, że ten transfer nie jest przypadkowy, bo Motta chce budować akcje już od bramkarza, a Di Gregorio jest jednym z najlepszych bramkarzy w lidze włoskiej pod względem gry nogami. "To będzie głodny Juventus. Lepszy i bardziej zrównoważony. To spadkobierca Buffona" - czytamy.

Szczęsny grał dla Juventusu w latach 2017-2024 i został kupiony za 18,4 mln euro z Arsenalu. W tym czasie wygrał trzy mistrzostwa Włoch, trzy krajowe Puchary, a także dwa Superpuchary. Szczęsny zagrał w 252 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zachował 103 czyste konta.