Media: Jest oferta giganta za Szymańskiego. Aż trudno uwierzyć, ile zaproponowali

Początek sezonu był kapitalny w wykonaniu Sebastiana Szymańskiego. Polak strzelał jak na zawołanie, co zaimponowało nawet Michałowi Probierzowi. Selekcjoner powołał go do reprezentacji. Później pomocnik zanotował jednak spadek formy, który trwa do dziś. Dość powiedzieć, że nie strzelił gola od 21 spotkań. Po raz ostatni trafił 10 stycznia w meczu z Konyasporem. Tym samym jego bilans wciąż wynosi 12 goli i 18 asyst. "Popadł w głębokie milczenie" - pisali tureccy dziennikarze. Mimo to piłkarz wciąż pozostaje aktywny i podłącza się pod akcje ofensywne zespołu. Gorsze występy nie zraziły też potencjalnych pracodawców, którzy ustawiają się po niego w kolejce. Jeden z nich złożył już nawet ofertę i to dość szokującą.

REKLAMA

Zobacz wideo Grosicki o młodych zawodnikach w kadrze: Znają swoje miejsce w szeregu

Fiorentina staje do walki o Szymańskiego. Pierwsza oferta na stole. Fenerbahce nie będzie zadowolone

Mowa o Fiorentinie. Jak donosi takvim.com.tr, włoski gigant zaproponował Fenerbahce zaledwie 12 mln euro. Wydaje się, że to kwota zdecydowanie poniżej oczekiwań. Mimo że w ostatnim czasie Polak faktycznie osiadł na laurach, to klub i tak chce na nim sporo zarobić. Media donoszą o minimum 20 mln euro. W związku z tym Fiorentina ma małe szanse na pozyskanie Szymańskiego. Jedynie wyższa oferta zadowoli Turków.

Tym bardziej że rzekomo oczekiwania Fenerbahce gotowy jest spełnić Tottenham. Przedstawiciele klubów mieli już nawet spotkać się w tej sprawie i Anglicy przystali na 20 mln euro. "Szalona oferta transferowa" - pisał portal aksam.com, dodając, że Tottenham przygotował też bonusy dla Fenerbahce w związku ze ściągnięciem Polaka.

Co więcej, sam 25-latek także ma być chętny do przejścia do Premier League. "Oczekuje się, że transfer zostanie oficjalnie ogłoszony po zakończeniu sezonu" - czytamy. Zainteresowanie pomocnikiem wyrażały w minionych tygodniach też m.in. Manchester United, Sevilla czy AC Milan. O tym, dokąd ostatecznie trafi, przekonamy się już za kilka tygodni.

Szymański pojedzie na Euro 2024? Znalazł się na radarze Probierza

Jak na razie Szymański skupia się, by jak najlepiej zakończyć sezon w Turcji. Jego ekipa zajmuje drugie miejsce i do prowadzącego Galatasaray traci sześć punktów, na trzy mecze do końca. Następnie celem Polaka będzie występ na Euro. Niemal pewne jest, że otrzyma powołanie i postara się pomóc drużynie wyjść z grupy. Na pierwszym etapie rywalizacji zmierzą się z Holandią, Francją i Austrią.

Szymański zadebiutował w kadrze w 2019 roku za kadencji Jerzego Brzęczka. Od tego czasu rozegrał 32 mecze, w których zdobył trzy gole.