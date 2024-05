Hiszpanie zachwycają się Polakiem z La Liga. "Wielka rewelacja"

Kamil Jóźwiak na początku lutego 2024 roku dołączył do Granady z Charlotte FC za 2,5 miliony euro. Polak podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2025 roku. Do tej pory Polak rozegrał w nowym klubie 10 meczów, w których zanotował jedną asystę. Na boisku przebywał razem 518 minut. W ostatnich Jóźwiak pokazywał się z bardzo dobrej strony, o czym przekonały się m.in. zespoły Sevilli, Osasuny, Athletic Bilbao czy Deportivo Alaves.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

"Polak wykorzystał szansę od nowego trenera i podniósł swój poziom przeciwko Deportivo Alaves, notując kompletny występ. Tym samym przekonał Sandovala (nowy trener Granady - red.), który nagrodził go miejscem w wyjściowym składzie na mecz z Athletikiem. Na lewej flance Jóźwiak był ciągle zaangażowany w grę, oferując rozwiązania swoim kolegom z drużyny, z niestrudzoną pracą w defensywie i wertykalnym ustawieniem w fazie ataku" - tak hiszpańska "Marca" doceniła Jóźwiaka za ogromne zaangażowanie i kilka ciekawych, groźnych akcji w kwietniowym meczu przeciwko Alaves.

Jóźwiak znów na ustach Hiszpanów. "Rozgoryczył drużynę Luisa Enrique"

Teraz Jóźwiak ponownie trafił na tapet w Hiszpanii. - W końcówce sezonu wyrósł na wielką rewelacją Granady. Dobra postawa skrzydłowego na boisku jest zaskoczeniem biorąc pod uwagę fakt, że przed zimowym transferem nie grał [z powodu zakończenia sezonu w MLS - przyp.red] - czytamy na łamach "Marki".

"Dzięki jakości i dobrej kontroli nad piłką dobrą Polak wygrał rywalizację na lewym skrzydle. Na swoim koncie ma już asystę, a w ostatnich meczach stał się liderem drużyny pod względem wykonanych przechwytów, dryblingów i wślizgów" - dodano.

Dziennik przypomniał również sytuację z fazy grupowej Euro 2020, w której Jóźwiak odegrał ważną rolę. "Mało kto pamięta sytuację, kiedy skrzydłowy reprezentacji Polski rozgoryczył drużynę Luisa Enrique. Podczas drugiego meczu fazy grupowej Euro 2020 (które odbyło się w 2021 roku) (...) Jóźwiak rozpoczął mecz w podstawowym składzie i toczył pojedynki na prawym skrzydle z Jordim Albą" - napisano.

Po 19. kolejkach Granada plasuje się na 19., czyli przedostatnim miejscu w La Liga i niemal pewna jest spadku. Do bezpiecznej pozycji traci aż 11 punktów, a do końca sezonu pozostały jeszcze tylko cztery mecze.